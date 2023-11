Meldungen aus Dornburg-Camburg: Jugendfeuerwehr-Übung und Martinsumzüge

Frauenprießnitz/Dorndorf-Steudnitz. Das gibt es Neues aus Frauenprießnitz, Dorndorf-Steudnitz und Großlöbichau.

Diese neuen Kurzmeldungen gibt es aus dem Gebiet der Verwaltungsgemeinschaft (VG) Dornburg-Camburg:

Jugendfeuerwehr aus Frauenprießnitz trainiert 48 Stunden lang

Die Jugendfeuerwehr aus Frauenprießnitz hat zum wiederholten Male einen 48-Stunden-Dienst absolviert. Dabei wurden in sechs verschiedenen Szenarien Einsätze trainiert, zum Beispiel das Beseitigen einer Ölspur, die Tragehilfe für den Rettungsdienst oder das Retten von Menschenleben. Die Kampfmittelbeseitigung Zimmermann aus Stadtroda vermittelte zudem wichtiges Wissen.

Die Feuerwehrvereine Rodameuschel und Frauenprießnitz sowie Eltern sorgten für die Verpflegung. Außerdem wurde ein Abendessen vom ehemaligen Jugendwart Thomas Semper spendiert. Zu danken sei ebenso den Feuerwehrkameraden, die den 48-Stunden-Dienst unterstützten, der Gemeinde, Nico Fuchs sowie dem Brand- und Katastrophenschutzamt des Saale-Holzland-Kreises für die Bereitstellung eines weiteren Feuerwehrfahrzeug zum Befördern der Kinder.

„Ohne die ehrenamtliche Arbeit und das Herzblut jedes Einzelnen wäre das alles nicht möglich. Ich bin sehr froh und sehr dankbar für solch Events in unserem Ort“, sagt Bürgermeister Jürgen Hofmann (parteilos).

Martinscafé in Dorndorf-Steudnitz

Zum Martinscafé wird am kommenden Samstag, 11. November, in die Alte Schule in Dorndorf-Steudnitz eingeladen. Ab 15 Uhr gebe es Kaffee und Kuchen, um 16.30 Uhr startet dann der Martinsumzug mit Pfarrer Philipp Gloge zur Kirche. Nach einer kurzen Andacht und dem weiteren Weg durch den Ort werde das Martinscafé dann ab 17.30 Uhr bei Liedern an der Feuerschale beendet.

Sankt-Martins-Tag in Großlöbichau

Der Sankt-Martins-Tag wird am Freitag, 10. November, in Großlöbichau begangen. Treffpunkt ist um 17 Uhr die Kirche, danach startet der Laternenumzug. Zum Abschluss wird es am Kellerteich Bratwurst und Punsch für Groß und Klein geben, heißt es.

Organisatoren sind die Gemeinde, der Heimatverein, die Kindertagesstätte „Zwergenhäuschen“ und die Kirchgemeinde.