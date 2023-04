Membranhülle bleibt dunkel bei der Fußballarena im Ernst-Abbe-Sportfeld Jena

Jena. Beim Stadionbau in Jena wird an den Zeit- und Projektplänen gefeilt – mit Auswirkungen.

Nach der Grundsatzentscheidung der Stadt Jena, sich an den gestiegenen Kosten beim Arena-Bau im Ernst-Abbe-Sportfeld zu beteiligen, werden nun die Bau- und Zeitpläne geschärft. Ein Bestandteil des Projektes ist derzeit auf Eis gelegt.

Dabei handelt es sich nach Angaben von Andreas Kuhn, Geschäftsführer der Stadionbetreibergesellschaft Elf5, um die Beleuchtung der Außenmembran des Stadions. Die Hülle sollte – je nach Anlass – in verschiedenen Farben leuchten können. Die Lichttechnik kostet aber einen sechsstelligen Betrag. „Ursprünglich war diese Beleuchtung nicht bei der Vergabe eingeplant und wurde später ins Projekt aufgenommen. Aufgrund der Kosten­explosion haben wir deren Bau zurückgestellt“, sagt Kuhn. Die Vorrichtungen würden aber installiert, so dass eine Nachrüstung möglich bleibe. Es gebe Gespräche mit einem Partner, ob er den Bau unterstützen werde.

Zwei Baustellen auf der Westtribüne

In Sachen Zeitplan steht laut Kuhn das Ziel, den Stadionbau bis Ende Dezember – mit Ausnahme eines neuen Parkplatzes auf der Fläche des heutigen Nachwuchsleistungszentrums – zu beenden. Allerdings müssen dafür in den nächsten Wochen und Monaten viele Zahnräder ineinandergreifen. Derzeit laufen die Planungsarbeiten für den Umbau der heutigen Haupttribüne, also der Westtribüne. In deren Katakomben soll das Nachwuchsleistungszentrum einziehen. Die Voraussetzung für den Baustart ist, dass die Regionalliga-Mannschaft und die Geschäftsstelle in die neue Osttribüne umgezogen sind. Deren Fertigstellung soll bis zum Start der neuen Saison erfolgen, so dass der Ausbau im Westen im September beginnen könnte.

Die Membran auf der Rückseite der Nordtribüne. Foto: Tino Zippel

Als zweiter Bestandteil beim Bau der Westtribüne soll das Dach angehoben und so ertüchtigt werden, so dass es die geplante Solaranlage hält. Der Aufsatz soll auf die bestehenden Stützen erfolgen. „Das ist eine große statische Herausforderung. Die Planung und die Ausschreibungen laufen“, sagt Kuhn. Der Baustart ist aber frühestens dann möglich, wenn der Gästeblock auf die Südtribüne umziehen kann. Deshalb soll diese im Idealfall zumindest provisorisch zum Start der neuen Regionalliga-Saison bereitstehen. Derzeit gebe es aber Lieferschwierigkeiten im Elektro­bereich, sagt Kuhn.

Zeitplan in Sachen Rasenheizung wird geprüft

Nach der Aufnahme einer neuen Rasenheizung (500.000 Euro) in den Investitionsplan des Stadioneigners Kommunale Immobilien Jena laufen die Planungsarbeiten für deren Installation und das damit zusammenhängende Bewässerungssystem, dessen Einbau gemeinsam mit dem Tausch des Rasens im Stadion erfolgen soll. Idealerweise wird das Projekt im Sommer verwirklicht. „Wir dürfen aber nicht riskieren, dass der Spielbetrieb gefährdet wird“, sagt Kuhn. Nicht auszuschließen sei deshalb, dass die Maßnahme in den Sommer 2024 verschoben werden müsse.

