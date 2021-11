Mercedes-Fahrer besprüht Panzerblitzer in Jena und setzt ihn außer Gefecht

Jena. Es half nichts: Kindergartenkinder hatten unlängst den Jenaer Panzerblitzer verschönert. Nun wurde er trotzdem wieder beschmiert. Der Täter wurde beobachtet, flüchtete aber. Es war nicht die einzige Schmiererei am Montag.

Wie eine Zeugin laut Polizei beobachten konnte, fuhr ein Mercedes-Fahrer Montagmittag auf der Leipziger Straße in Jena bis zum dort aufgestellten Panzerblitzer. Er stoppte in der Nähe und stieg aus.

Dann besprühte der Mann die Linse des Messgerätes mit weißer Farbe, sodass es nicht mehr funktionsfähig war. Danach fuhr der Unbekannte zügig in Richtung Stadtzentrum davon. Die Ermittlungen zur Sachbeschädigung wurden aufgenommen.

TLZ-Newsletter für Jena Jetzt kostenlos zum täglichen Newsletter für Ihre Region anmelden! E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Erneut wurde der Panzerblitzer besprüht. Foto: Polizei

Es war nicht die einzige Schmiererei in Jena am Montag: Am Vormittag stellte die Polizei außerdem fest, dass sich "Künstler" an einer Gasstation am Wenigenjenaer Ufer ausgelassen hatten. Mittels neonroter Lackfarbe sprühten Unbekannte die Zahlenreihenfolge "1312" sowie unleserliche Sprüche an das Stationshäuschen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde ebenfall aufgenommen.

Weitere Polizei-Meldungen für Thüringen lesen Sie hier

Panzerblitzer fährt nun als Ausstellung durch Jena

Erneuter Farbanschlag auf Panzerblitzer in Weimar