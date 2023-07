Eine Radfahrerin und ein Autofahrer gerieten in einen Streit. Daraufhin griff der Autofahrer die Radfahrerin an. (Symbolbild)

Mercedesfahrer verprügelt Radfahrerin in Jena: Polizei sucht nach Zeugen

Jena. Ein Mercedesfahrer zog in Jena eine Frau von ihrem Fahrrad und verprügelte sie. Nun sucht die Polizei nach Zeugen.

Die Polizei sucht nach Zeugen, die Angaben zu einem Verkehrskonflikt machen können, der sich am Sonntagabend, dem 9. Juli in Jena ereignete. An dem besagten Sonntagabend wurde eine junge Frau von einem Autofahrer verprügelt, weil sie mit dem Fahrrad die Kahlaischen Straße entlang fuhr (wir berichteten).

Laut Aussage der betroffenen Radfahrerin hat der bislang unbekannte Mercedesfahrer sie zwischen dem Kreisverkehr am Puschkinplatz und der Ampel bei der Haltestelle Felsenkeller lange von hinten angehupt. Daraufhin sei es zum Streit gekommen. Nach einem Wortgefecht sei sie auf den Gehweg gewechselt. Der Mercedesfahrer habe auf der Rudolstädter Straße jedoch auf sie gewartet und sie vom Rad gezogen. Er schlug ihr auf den Kopf, ins Gesicht. Der Mann sei irgendwann weggegangen. In der Ammerbacher Straße habe sie ihn wiedergetroffen. Dort habe er sie erneut geschlagen und gewürgt.

Der Autofahrer wird wie folgt beschrieben: Braune Augen, braune kurze Haare, er war um die 30 Jahre alt und sprach gut Deutsch mit Akzent. Sein silberner Mercedes hatte ein Jenaer Kennzeichen.

Der Vorfall hat auch Debatten im politischen Raum ausgelöst, wie sich die Sicherheit für Radfahrer verbessern lässt.

Zeugenwerden gebeten, sich bei der Polizei mit Nennung des Aktenzeichens 0176999/2023 zu melden. Erreichbar ist die Polizei per Telefon unter: 03641/81 0 oder per E-Mail an: id.lpi.jena@polizei.thueringen.de