Mieterprotest vor dem Stadtrat in Jena

Die Kundgebung wird von betroffenen Mietern der Schlegelstraße 3 und der Bürgerinitiative für soziales Wohnen organisiert. Die Mieter fordern in einem offenen Brief gewisse Mindeststandards, die für alle Mieter gelten sollen.

Jena. Situation in der Schlegelstraße 3 bleibt nach dem Speckkäferbefall angespannt. Betroffene sehen Jenawohnen und Politik in der Pflicht.

Die „Bürgerinitiative für Soziales Wohnen“ und Bewohner der Schlegelstraße 3 rufen am Mittwoch, 8. Dezember, im Vorfeld der Stadtratssitzung zu einer Kundgebung auf. Sie beklagen die fehlende Gesprächsbereitschaft auf Seiten der Politik und von Jenawohnen.

Die Mieter fordern in einem offenen Brief gewisse Mindeststandards, die für alle Mieter gelten sollen. Der Brief wurde von über 20 der verbliebenen Mieter in dem Haus unterzeichnet. „Es geht hier um grundlegende Dinge wie die Kostenerstattung von Eigeneinbauten, Alternativen zur Möbeleindampfung und die Offenlegung des Gutachtens zum Speckkäferbefall“, sagt der Mieter Thomas Friedrich. Er selbst hat für den Stadtrat eine Bürgeranfrage eingereicht.

Jenawohnen habe einem Gespräch mit der Bürgerinitiative zugestimmt, mit den betroffenen Mietern wolle man jedoch nicht sprechen, kritisiert Elena Plaga von der Bürgerinitiative.

2019 wurden Speckkäfer in einzelnen Wohnungen des Fünfgeschossers in der Schlegelstraße 3 entdeckt. Zunächst war Jenawohnen davon ausgegangen, dass es sich um eine lokale Ausbreitung handelt, die sich auf wenige Wohnungen beschränkt. Das danach erstellte Gutachten kam zu dem Schluss, dass die gesamte Gebäudestruktur befallen ist. Aus den 88 Wohnungen sind derzeit mehr als die Hälfte der Mieter bereits in von Jenawohnen angebotene Wohnungen umgezogen.

