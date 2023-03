Mietnomaden klopfen in der Leipziger Straße in Jena an

Jena. Vor allem Buntspechte bauen ihre Höhlen gern in styroporgedämmte Fassaden – interessierte Nachmieter gibt es für die Nisthöhlen in Jena auch

Eine Leserin zeigte uns jüngst die Fassade eines Wohnblocks in der Leipziger Straße. Hier stehen Mehrgeschosser der WG Carl Zeiss. Fleißig haben Spechte den Putz bearbeitet und auch Höhlen gebaut, in denen sie mollig warm, in kuschliger Styropor-Dämmung ihre Jungen aufziehen können.

Wohnblock in der Leipziger Straße: Eine Specht-Attrappe soll die echten Spechte vom Klopfen an der Fassade abhalten. Die Specht-Spuren beweisen, dass die Abschreckung fehlgeschlagen ist. Foto: Jördis Bachmann

Das Thema Spechte an Fassaden ist für Steffen Adler vom Naturschutz-Team der Stadt nichts Besonderes. In ganz Deutschland sei das ein immer wieder auftretendes Problem, sagt er. In Ermangelung anderer geeigneter Gehölze würden Spechte auf Fassaden zurückgreifen. Adler erinnert sich an das Beispiel eines Jenaer Kindergartens „unterhalb des Landgrafen“, dessen Fassade regelrecht durchlöchert wurde. Meist jedoch – so auch im Falle des Kindergartens – gebe sich das Problem von alleine wieder, so Adler.

An einem der Mehrgeschosser in der Leipziger Straße wurde eine Specht-Attrappe angebracht, um die ungebeten Gäste zu verscheuchen. Das jedoch hält Steffen Adler für relativ wirkungslos. „Der Specht merkt schnell, dass sich dieses Ding nicht bewegt“, und lasse sich davon nicht beeindrucken. Helfen könnten stattdessen Streifen von Absperrband, die an die Häuser angebracht werden und im Wind flattern. Einige Vögel ließen sich davon abhalten, ihre Nisthöhlen in der Fassade zu bauen, andere unerschrockenere Tiere jedoch nicht, sagt Adler.

Bei der WG Carl Zeiss konnte zum Thema zunächst niemand genauere Aussagen treffen. Gunnar Poschmann von Jenawohnen allerdings kennt das Thema. Bekannt seien ihm Fälle beispielsweise aus Winzerla. Es liege vor allem an der Dämmung der Gebäude. Gerade die mit Styropor eingekleideten Fassaden hacken die Spechte gern auf.

„Im Februar beginnen die Spechte mit der Revierbesetzung“, sagt Adler. Zu den „revieranzeigenden Maßnahmen“ gehöre das laute Trommeln. Gunnar Poschmann sagt, dass es zum Klopfen der Spechte nur sehr selten Beschwerden gebe. Eher gebe es den Wunsch der Mieter, „die Vögel sorgsam davon abzubringen, ihr Nest in der Wärmedämmung zu bauen“. Schließlich könnte durch die Schäden in der Fassade auch Feuchtigkeit eindringen.

Vorbeugend könne an den Gebäude-Ecken, die Buntspechte am häufigsten anfliegen, stärkerer und glatter Putz verwendet werden. Am glatten Putz könne sich ein Specht weniger gut festhalten. Ist ein Specht jedoch eingezogen, dürfe das Loch natürlich nicht in der Brutzeit verschlossen werden, so Adler. Zumal die Spechte geschützt seien. Einmal entstandene Spechthöhlen würden später auch von vielen anderen Tieren nachgenutzt: Meisen, Stare und sogar Eichhörnchen habe man bereits in den Fassaden-Spechtlöchern gefunden. Seien die Höhlen unbewohnt, könnten sie verschlossen werden.