Mietpreisbremse: Stadt Jena will beim Land um Zugabe bitten

Der Freistaat Thüringen soll in Jena weiter auf die Mietpreisbremse treten. Diesen Wunsch will Bürgermeister Christian Gerlitz (SPD) an das Land herantragen. Formal läuft die Thüringer Verordnung, in der Erfurt und Jena als Gebiete mit angespannter Wohnraumsituation benannt werden, Ende Januar 2021 aus.

Die Mietpreisbremse begrenzt die Miethöhe bei der Neuvermietung von Wohnungen. Die Miete darf demnach maximal 10 Prozent über der ortsüblichen Miete liegen. In Jena ist diese Miete durch den Mietspiegel definiert. Die Mietpreisbremse gilt nicht für neugebaute Wohnungen. Zuletzt wurden die Rechte der Mieter dahingehend gestärkt, dass er zu viel gezahlte Miete auch 30 Monate rückwirkend zurückverlangen kann.

Welchen Effekt hat dieMietpreisbremse für den Markt?

Thomas Stamm vom Mieterverein Jena. Foto: Michael Groß

Thomas Stamm vom Mieterverein Jena begrüßt die Initiative der Stadt. „Durch die Mietpreisbremse ist es gelungen, Steigerungen in exorbitante Höhen zu verhindern“, sagt er. Grund zur Entwarnung bestehe deswegen aber nicht. Jena sei in Thüringen und Deutschland weiterhin ein Leuchtturm, was die Miethöhen betrifft. Nach Einschätzungen Stamms beachten die Vermieter zumeist die Grenzen, die sich aus der Mietpreisbremse ergeben. Dem Mieterverein seien in Jena nur einzelne Fälle bekannt, bei denen dies nicht geschehe. Dessen ungeachtet würden viele Fehler gemacht, was die Informationspflichten des Vermieters gegenüber dem Vermieter angeht.

Mit einer Bewertung der Mietpreisbremse tut sich die Stadtverwaltung in der Beschlussvorlage an den Stadtrat schwerer: „Da Mietrecht dem Privatrecht unterliegt, lassen sich nur schwer Schlussfolgerungen ziehen, welchen Einfluss die Mietpreisbremse auf die Höhe des Mietpreises hat“, heißt es. Im Rahmen des jährlichen Monitoring und der Datenerhebung für den qualifizierten Mietspiegel hätten die Beteiligten jedoch festgestellt, dass die Nettokaltmieten weniger stark gestiegen sind als in den Jahren zuvor. Inwieweit dies im Zusammenhang mit der Mietpreisbremse sowie mit anderen Faktoren steht, vermag die Stadtverwaltung nicht abschließend zu beurteilen. Der langsamere Anstieg der Mieten könne auch mit dem Plus an neugebauten Wohnungen zu tun haben.

Donnerstagabend stand das Thema auf der Tagesordnung des Stadtentwicklungsausschusses. Den finalen Bremstest gibt es im Stadtrat.

Zur Sache

Die Mietpreisbremse gilt nicht flächendeckend in Deutschland. Sie gilt nur in Gebieten (Städten) mit angespannten Wohnungsmärkten. Die Gebiete müssen von der jeweiligen Landesregierung festgelegt werden. Der Bund hat den Ländern die Möglichkeit eingeräumt, den Geltungszeitraum der Rechtsverordnung über die Fünfjahresgrenze hinaus bis zum 31.12.2025 zu verlängern. Dafür ist aus den Städten und Gemeinden ein erneuter Antrag erforderlich. Es gibt Ausnahmen: Die Mietpreisbremse gilt nicht für Wohnungen, die nach dem 1. Oktober 2014 erstmals genutzt oder vermietet wurden, oder für die erstmalige Vermietung nach einer umfassenden Modernisierung, die fast einem Neubau gleichkommt. Auch wenn die Vormiete bereits über der Grenze lag, kann die neue Miete weiterhin über der Grenze liegen.