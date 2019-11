Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mildaer Grundschüler sind die neuen Stars am Musikhimmel

Die jungen Sänger aus der Grundschule „Kleine Europäer“ in Milda können bald zwei CD-Veröffentlichungen und eine goldene Schallplatte vorweisen. Wovon jeder angehende Musiker träumt, wurde den Schülern über ein Programm ermöglicht.

Musiklehrerin Sandra Scheunert holte das deutschlandweit tätige Projekt „Minimusiker“ nach Milda. Die Organisatoren wollen erreichen, dass wieder mehr an Schulen gesungen wird und geben die stimmungsvollen Klänge auch in Form einer CD an die Familien weiter. Im Frühjahr erhielt Sandra Scheunert dafür Übungsmaterialien mit Liedern, die zum Teil von den „Minimusikern“ komponiert wurden, und begann mit den Proben in jeder Klasse, denn jede Stimme zählt beim Projekt.

Im Sommer schließlich reiste einer der „Minimusiker“ nach Milda – in Person von Maxi Rugen, der seine Gitarre und eine mobile Tonstudio-Ausrüstung im Gepäck hatte, um den ersten Tonträger aufzunehmen. Das klappte hervorragend, auch die schuleigene Trommelgruppe hat mitgemacht. „Die Kinder sind super motiviert, wenn sie schon die Mikrofone sehen“, sagt die Lehrerin.

Musiklehrerin Sandra Scheunert zeigt die erste CD, die entstanden ist. Foto: Katja Dörn

Am Dienstag nun war das zweite Werk an der Reihe, diesmal passend mit 14 herbstlichen und weihnachtlichen Liedern, die fleißig in den vergangenen Wochen einstudiert wurden. „Nikolaus, Nikolaus, Nikolaus“ von Volker Rosin singt beispielsweise der Schulchor mit kleinen Soloeinlagen. „Das war schon wunderbar“, sagt Musiker Maxi Rugen nach der ersten Aufnahmen und gibt noch ein paar Tipps für die nächste Runde. Schlussendlich geht es an den letzten Feinschliff.

Finanziert werde das Projekt über den CD-Verkauf an Eltern und andere Familienmitglieder. Für 12 Euro können sie die professionell abgemischten Lieder spätestens in zwei Wochen zum Adventskonzert mit nach Hause nehmen. „Das ist ein ideales Weihnachtsgeschenk“, sagt die Musiklehrerin.