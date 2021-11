Mindestens fünf Tote bei Corona-Ausbruch in Jenaer Pflegeheim

Jena. In einem Jenaer Seniorenheim haben sich 76 Menschen mit dem Coronavirus angesteckt. Fünf Bewohner sind inzwischen im Zusammenhang mit dem Virus gestorben.

In Folge eines Corona-Ausbruchs in einem Pflegeheim in Jena sind mindestens fünf Menschen gestorben. 76 Menschen in dem Heim eines privaten Betreibers haben sich mit dem Coronavirus infiziert, wie die Stadt am Montag mitteilte.

Da nicht alle Bewohner in Jena gemeldet seien und damit in der dortigen Statistik auftauchen, könnte die Zahl der Todesopfer auch höher liegen, erklärte ein Stadtsprecher.

Für den Montag sei eine Begehung durch die Heimaufsicht geplant, danach gebe es mehr Klarheit über die genauen Umstände vor Ort.

20 neue Fälle

Am Sonntag sind insgesamt 20 Neuinfektionen mit dem Sars-CoV-2 Virus gemeldet worden. Am Freitag waren es 73 Fälle, am Samstag 63 neue Infektionen.





In folgenden Kindertagesstätten und Schulen sind Infektionen oder Folgefälle aufgetreten:

BBS

Angerymnasium

Ernst-Abbe-Gymnasium

Jenaplan-Schule

Gemeinschaftsschule Wenigenjena

Westschule

Nordschule

Adolf-Reichwein-Gymnasium

Trießnitz-Schule

Kita Glühwürmchen

Kita Pi mal Daumen

Waldkita

Kita Bertolla

Statistik vom 14. November (laut RKI)

Anzahl aktiver Fälle: 923

davon in den vergangenen 24 Stunden: 20

stationäre Fälle: 19

davon auf Intensivstation: 3

Hospitalisierungsinzidenz: 0,9

prozentuale ITS-Belegung (thüringenweit): 27,2 Prozent

Infektionen der vergangenen sieben Tage: 417 (Vortag: 421)

aktuelle Sieben-Tage-Inzidenz für Jena: 376,6 (Sonntag: 381,1; Samstag: 379,3)

Infizierte insgesamt seit dem 14. März 2020: 6074

Verstorbene insgesamt: 87

Genesene insgesamt: 5108

Es gilt für Jena laut Thüringer Frühwarnsystem die Warnstufe 3.

