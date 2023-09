Mini-Parkhaus am Inselplatz: Die noch geheimen Pläne der Stadt Jena

Von den Studentenbuden in der Straße Am Anger gibt es den besten Blick auf die Baulücke am Inselplatz. Die Gestalter des Bauzaunes hatten einen guten Riecher, als für den Erhalt von Freiräumen warben. Bietet sich bei so viel Beton im Umfeld die Schaffung einer "Grünen Oase" an?