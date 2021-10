Mit Äpfeln aus Fenster geworfen und Mann getroffen - Motorradfahrer nahe verletzt - Straßenbahn beschmiert

Jena / Stadtroda. Das sind die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis .

Jenaer Straßenbahn großflächig besprüht

Unbekannte besprühten mit roter, weißer und silberner Farbe eine Straßenbahn in Jena. Der Schriftzug hat die Maße 5,5 Meter x 1,6 Meter. Dies stellte am Sonntagmorgen ein Mitarbeiter des Nahverkehrs im Depot in der Dornburger Straße fest. Hinweise zur Tatzeit sowie den Tätern liegen der Polizei aktuell nicht vor.

Unzufriedenheit an Fassade in Jena geschmiert

Unzufriedenheit über die aktuelle Kommunalpolitik im Zusammenhang mit der Corona-Lage drückte offensichtlich ein Unbekannter an der Fassade eines Behördengebäudes sowie am Boden davor am Lutherplatz in Jena aus. Mit wasserlöslicher Farbe brachte man so zwei blaue Schriftzüge in den Maßen 1m x 3m sowie 50 cm x 2m auf. Die Ermittlungen wurden aufgenommen.

Motorradfahrer bei Unfall nahe Wetzdorf verletzt: Straße gesperrt

Sonntagnachmittag fuhr ein 59-jähriger Kradfahrer von Dorndorf nach Wetzdorf. Etwa 400 Meter vor Wetzdorf durchfuhr er eine Linkskurve. Aus noch ungeklärten Gründen richtete sich der Fahrer in der Kurve auf, verringerte seine Geschwindigkeit und kam im Anschluss nach links von der Fahrbahn ab. Hier prallte er gegen die Böschung. Aufgrund der Verletzungen musste der Fahrer in ein Krankenhaus gebracht werden. Das Krad war nicht mehr fahrbereit und musste geborgen werden. Die Landstraße war für über eine Stunde voll gesperrt.

Mit Äpfeln aus Fenster geworfen und Mann getroffen

Mit unerwarteten Gefahren von oben wurden Sonntagnachmittag mehrere Personen an einem Garagenkomplex in Stadtroda konfrontiert. Gegen 16 Uhr informierte ein Zeuge, dass Unbekannte im Breiten Weg mehrere Äpfel aus dem Fenster in Richtung der Garagen warfen. Eine Person, welche glücklicherweise einen Motorradhelm aufhatte, wurde getroffen.

Vor Ort gab es nun Sorgen, dass Fahrzeuge beschädigt werden könnten. Vor Ort konnten die Beamten dank eines Zeugen die betreffende Wohnung ausfindig machen. Hier konnte ein 15-Jähriger mit seinen beiden Freunden angetroffen werden. Nach einer Belehrung sowie einer Anzeige wegen Körperverletzung, wurden die Hintergründe des Verhaltens erfragt. Jedoch äußerte sich der Jugendliche nicht dazu.

