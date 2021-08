Mit Corona aus dem Urlaub nach Jena zurück gekommen

Jena. Wenige Urlaubsrückkehrer mit Infektionen in Jena. Die Sieben-Tages-Inzidenz bleibt konstant.

Der Fachdienst Gesundheit der Stadt hat am Dienstag an das Robert-Koch-Institut fünf neue Infektionen mit dem SARS-CoV-2-Virus gemeldet. Es handelt sich um zwei Erwachsenen und drei Kinder. Es sind keine sozialen Einrichtungen involviert. Drei der Betroffenen haben sich am Urlaubsort infiziert. Bei zwei Personen ist die Herkunft der Infektion unklar. Die erwachsenen Personen waren nicht geimpft.

Am vergangenen Wochenende und am Montag waren bereits drei Infektionen gemeldet worden. Hierbei handelte es sich um eine Person, welche aus dem Ausland zurückkehrte, einen familiäreren Kontakt und eine Infektion, welche durch einen Routine-PCR-Test entdeckt wurde.

Die 7-Tages-Inzidenz bleibt konstant bei 9,9. Der Hospitalisierungsindex wird mit 0,9 angegeben.

Der Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenzwert gibt die Fälle pro 100.000 Einwohner in einem Landkreis oder einer kreisfreien Stadt an, die in ein Krankenhaus eingewiesen wurden. Nach Angaben des Thüringer Gesundheitsministeriums richtet sich dieser Schutzwert – entsprechend der Darstellung durch das Robert-Koch-Institut (RKI) – nach dem Meldedatum der Hospitalisierung und beinhaltet Krankenhauseinweisungen sowohl „wegen“ als auch „mit“ COVID-19. Die Hospitalisierungen werden nach dem Wohnort des Erkrankten ausgewiesen und als wöchentlicher Wert in der Statistik erfasst.