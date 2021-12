Mit dem Kran und durch die Wand: Neues MRT für mehrere Millionen Euro am Uniklinikum Jena

Ein neuer 3-Tesla-Magnetresonanztomograf wurde am Dienstag in das Werner-Kaiser-MRT-Forschungszentrum am Universitätsklinikum Jena gebracht.

Jena. Das MRT unterstützt ab Januar Neuro-Forschung am Universitätsklinikum in Jena. Drei Millionen Förderung gab es allein vom Bund. Für diese Patienten ist allerneueste Technik nötig

In das Werner-Kaiser-MRT-Forschungszentrum am Universitätsklinikum Jena ist am Dienstag ein neuer 3-Tesla-Magnetresonanztomograf eingebracht worden. Das vom Bund mit drei Millionen Euro geförderte Gerät soll ab Januar für die Hirnbildgebung in der Forschung eingesetzt werden.

Mit dem Kran und durch die Wand – spektakulär war der Weg des tonnenschweren Hightech-Gerätes zu seinem endgültigen Arbeitsplatz. In das Gebäude des Werner-Kaiser-MRT-Forschungszentrums am Universitätsklinikum Jena (UKJ) ist ein 3-Tesla-Magnetresonanztomograf (MRT) eingebracht worden. Dabei war der bauliche Aufwand für das moderne Forschungs-MRT der Firma Siemens noch vergleichsweise gering: Weil das Gebäude für den MRT-Betrieb ausgelegt ist, waren nur kleinere Installationen für Elektrik und Kühlung notwendig – und die Öffnung der Außenmauer.

In den nächsten Wochen werden der Einbau und die Inbetriebnahme des Gerätes erfolgen, im Januar soll das Gerät seine Arbeit aufnehmen und hochauflösende und schnelle Messungen von Hirnstruktur und – funktion ermöglichen. Zunächst soll es hauptsächlich im Neuromarket-Projekt eingesetzt werden, einen Forschungsverbund mit Partnern in Deutschland, Finnland und Frankreich, der am UKJ geleitet wird. Dessen Ziel ist es, einen Blutbiomarker für das Ansprechen der Therapie mit Ketamin zu etablieren. Der Wirkstoff gilt als Hoffnungsträger für die Behandlung bei schweren Depressionen und akuter Selbstmordgefährdung.

„Für unsere Studie untersuchen wir eine große Anzahl depressiver Patientinnen und Patienten und erfassen funktionelle und spektroskopische Marker im Gehirn, dabei sind wir auf ausreichend Messkapazität mit Methoden nach den allerneuesten wissenschaftlichen Standards und eine sehr gute Datenqualität angewiesen“, sagt der Leiter des Projektes und Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie am UKJ, Martin Walter. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert das Projekt mit zusätzlichen drei Millionen Euro für die Geräteinvestition. „Darüber hinaus erweitert das zusätzliche Gerät im MRT-Forschungszentrum die Untersuchungsmöglichkeiten aller klinischen, psychologischen und methodischen Forschungsgruppen in Jena, die mit MRT-Techniken der Hirnbildgebung arbeiten oder diese weiterentwickeln, und stärkt damit den in Jena entstehenden Standort des Deutschen Zentrums für Psychische Gesundheit“, erklärt eine Sprecherin des Klinikums.