Muskelkater bringt das Saale-Holzland auf Trab

Saale-Holzland-Kreis. Im Mai und bis zum 30. Juni sind KSB-Mitarbeiter in 25 Kindergärten des Saale-Holzlands, um dort jeweils ein kleines Sportfest durchzuführen.

Das kreisweite Bummisportfest des Kreissportbundes (KSB) Saale-Holzland für Kindergärten in der Region fällt wie 2020 auch in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie aus. Sportfeste für die angehenden Abc-Schützen können ebenfalls nicht durchgeführt werden.

Damit die Kindergartenkinder im Kreis unter Anleitung des KSB trotzdem Freude und Spaß an Bewegung erleben können, haben sich die Mitarbeiter etwas einfallen lassen: Im Mai und noch bis zum 30. Juni sind KSB-Mitarbeiter in insgesamt 25 Kindertagesstätten vor Ort, um dort jeweils ein kleines Sportfest – ohne Wettbewerbscharakter – an der frischen Luft durchzuführen. „Wir bauen stets sechs Stationen auf, welche die Aufgaben Einbeinstand, Zielwurf, Zonenweitsprung, Torschuss, Kegellauf und einen Hindernisparcours umfassen. Sie sind ungefähr so ähnlich wie die Stationen bei unserem traditionellen Bummisportfest in der Turnhalle des Eisenberger Gymnasiums. Spiel, Sport und Spaß stehen im Vordergrund“, sagt Judith Sondermann, die Verantwortliche für die Sportjugend.

Auftakt bei den „Tälerspatzen“ in Ottendorf

Am 4. Mai waren Mitarbeiter des Kreissportbundes bei den „Schloßberggeistern“ in Kleinpürschütz zu Gast. Foto: KSB

Auftakt für die sportliche Tour war am 3. Mai bei den „Tälerspatzen“ in Ottendorf. Seitdem war der KSB in Kindergärten in Kleinpürschütz, Kahla, Milda und Hermsdorf zu Gast. Die Freude über das Angebot sei bei Kindern und Erziehern sehr groß gewesen. „Man merkt, dass die Jungen und Mädchen einen enormen Bewegungsdrang haben und dass diesbezüglich in diesen Zeiten nicht so viel möglich ist. Sie waren bisher alle super motiviert“, sagt sie. Schön an dieser Lösung sei, dass der KSB auch Kindergärten besuchen kann, die bisher aufgrund verschiedener Faktoren nicht die Möglichkeit hatten, an den jährlichen Bummisportfesten in Eisenberg teilzunehmen.

Weil coronabedingt nach wie vor nicht alle Kinder in den Kindertagesstätten betreut werden, bietet der Kreissportbund auch ein digitales Angebot an, das Zuhause gemeinsam mit Geschwistern und Eltern absolviert werden kann. „Unter dem Motto ‚Spielend leicht bewegen‘ haben wir uns überlegt, zehn kurze Videos mit Übungen für drinnen und draußen zu drehen und zusätzlich ein Faltblatt für jedes Kindergartenkind zu entwerfen“, sagt KSB-Geschäftsführer Jens Büchner.

Für die Videos schlüpfte Judith Sondermann ins Muskelkater-Kostüm. Der offizielle Glücksbringer des Landessportbundes Thüringen ist längst bei vielen Kindern und Erwachsenen beliebt – und jetzt sogar auch mit auf Tour in den Kindergärten im Saale-Holzland-Kreis. Manchmal aber habe der Kater auch Schnupfen und muss zuhause bleiben, sagt Judith Sondermann.

Einbeinstand im Muskelkater-Kostüm

Station 5 ist der Kegellauf: Zehn Kegel müssen nacheinander so schnell wie möglich von der Start- zur Ziellinie transportiert werden. Foto: KSB

Sie ist es, die im Muskelkater-Kostüm die zehn ausgedachten Übungen vormacht. In einem der Videos probiert sich der Muskelkater im Einbeinstand. „Wir sind Flamingos“ ist diese sportliche Übung kindgerecht benannt. In einem anderen Filmchen sind gutes Raumgefühl, Koordination und Zielsicherheit gefragt. Die Aufgabe ist nämlich, mit Alltagsgegenständen wie einer Socke oder einer Klammer in einen Wäschekorb zu treffen. Bewusst seien Naturmaterialien oder alltägliche Dinge für einige der Übungen gewählt worden, damit sie zuhause leicht nachgemacht werden können.

Da ein Muskelkater mit einer weiblichen Klangfarbe wohl ungewöhnlich wäre, verleiht Michael Zöllner dem Kater seine Stimme. Der Jugendsozialarbeiter im Sport plant zudem, diese Idee der sportlichen Videos altersgerecht auf die Zielgruppe der Zehn- bis 26-Jährigen zu übertragen.

Judith Sondermann informiert, dass der Kreissportbund derzeit überlegt, ob es das traditionelle Bummisportfest des Kreises nach Corona wieder in altbewährtem Format geben soll, oder ob doch neue Wege beschritten werden.

Abrufbar sind die Videos über die Webseite des KSB (www.ksbholzlandkreis.de), wo es auch das Faltblatt zum Ausdrucken gibt. Kindertagesstätten wird das Infoblatt auf Wunsch zugesandt. Mehr Informationen unter Telefon 036691/42208.