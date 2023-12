Mit der Postkutsche von Jena nach Apolda

Thomas Beier über den Bahnreport von anno dazumal.

Passend zum Fahrplanwechsel bei der Eisenbahn heute ein Blick in die Bücher: Im druckfrischen „Jahrbuch zur Geschichte und Naturkunde SHK/Jena“ ist ein Beitrag dem Bahnverkehr gewidmet, und hier schreibt Thomas Klupsch, dass Bahnreisen vor 150 Jahren noch viel schwieriger waren.

Jena hatte 1873 nämlich noch gar keinen Bahnhof, und die Reisewilligen mussten deshalb nach Apolda, wo sich die nächstgelegene Bahnstation befand. Aber wie dorthin kommen? Das Automobil war noch nicht erfunden, so dass als Zubringer eine Postkutsche in Frage kam. Und diese hatte Billett-Preise, dagegen sind die heutigen VMT-Tarife der reinste Kindergeburtstag. Bei zehn Pfennig pro Kilometer ging der Tagesverdienst eines Handwerkers allein für die Fahrt zum Bahnhof drauf.

Als später die Bahnstrecke nach Weimar gebaut war, erwies sich der Anstieg nach Großschwabhausen anfangs als so steil, dass bergauf fahrende Züge gelegentlich stehen blieben. Und mehr als vier Zugpaare am Tag waren es in den ersten Jahren auch nicht. Oft waren sie rappelvoll, vor allem in der Stehklasse, der 4. Klasse, die es damals noch gab. Im Prinzip waren die frühen Jahre der Bahn das, was wir heute als Bahnstreik kennen.

