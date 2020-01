Mit Herz und Mut in Jena: Stopp, so nicht!

Er findet es „unglaublich toll, dass gerade in meiner Stadt“ so etwas gepflegt wird: In diesem Jahr ist Heiko Krabbes, Inhaber des Restaurants „Stilbruch“, selbst der Stifter des mittlerweile zum 19. Male ausgeschriebenen „Jenaer Preises für Zivilcourage“. Im Blick hat Krabbes dabei eine „Umgebung des guten Zusammenlebens und der Menschlichkeit“, des „immer währenden Bemühens um Toleranz“ und somit der Bereitschaft, „sich anderen Standpunkten zu nähern“. Das könne aber auch heißen, dass man „Eier in der Hose hat und sagt: Stopp, so nicht!“, merkte Krabbes an. Nicht zuletzt das Jubiläum der Befreiung des Vernichtungslagers Auschwitz zeige, wie wichtig der Grundgedanke des Jenaer Zivilcourage-Preises sei. „Das fließt in meine Motivation ein.“

Wehret den Anfängen!

Die Stadt und die Kokont-Koordinierungsstelle zum Jenaer Stadtprogramm gegen Fremdenfeindlichkeit und Rechtsextremismus rufen seit 2002 gemeinsam mit einem jährlich wechselnden Preisstifter die Bürgerschaft auf, Einzelpersonen oder Gruppen vorzuschlagen, die im zurückliegenden Jahr couragiert und über das normale Maß hinaus gehandelt haben. – Menschen, die „mutig und selbstlos die Stimme gegen Dinge erhoben haben, die wir nicht wollen“, wie Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) am Mittwoch erläuterte. Würden derlei Haltungen sichtbar gemacht als lebendes Beispiel, so lasse sich ein Grundgedanke vergegenwärtigen: Wehret den Anfängen!, sagte der OB. Die mit den bisher 18 Preisen Geehrten hätten meist spontan gehandelt, aber Wertekompass und Mut erkennen lassen.

Die Spanne der Kriterien für preiswürdiges Verhalten ist weit gespannt; nach den Worten des OB scheidet allerdings erste medizinische Hilfe ebenso aus wie etwa die Tat im Rahmen von Ehrenamtsarbeit im Verein. Eine Kriterienliste kann auf der Homepage von Kokont eingesehen werden (www.kokont-jena.de/projektarchiv/Jenaer-preis-fuer-zivilcourage/). Der Preis ist mit 1000 Euro dotiert.

Von sofort an und bis zum Freitag, 27. März, können Vorschläge eingereicht werden. Das ist auf vielfältige Weise möglich: etwa am Zivilcourage-Briefkasten im Restaurant Stilbruch in der Wagnergasse, per Anruf (03641/236606) oder Mail (buero@kokont-jena.de) oder direkt bei Kokont am Löbdergraben 25A.

Die Preisverleihung erfolgt am Freitag, 12. Juni, gemeinsam mit der Übergabe des Charlotte-Figulla-Jugendpreises. Ende April entscheidet über die Vergabe eine siebenköpfige Jury, in der Friedrich-Schiller-Universität oder Ernst-Abbe-Hochschule, Integrationsbeirat, Stadtrat und Demokratischer Jugendring vertreten sind. Auch OB Nitzsche, Stifter Krabbes und der Erststifter Schramm von der Godyo AG gehören zur Jury.