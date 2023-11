Mit Hochdruck im Grand Canyon

Blick aus der Baugrube am Engelplatz in Richtung Uni-Turm vor über drei Jahren.

Jena Mußmaßungen zum Grundwasser

Bei den Ermittlungen zum „Schuldigen“ in diesem Fall gelten die alten gestanzten Formeln: „mit Hochdruck“ und „in alle Richtungen“. Das ist bitter nötig. Vor Weihnachten x stadtzentrale Häuser in der Neugasse und in der Grietgasse mit hohem Wasserstand im Keller – wie gruslig ist das denn?! Weil die kaputte Trinkwasserleitung als Ursache fast schon ausgeschlossen scheint, denken jetzt viele Leute an das Grundwasser. Es wurde und wird ohne Zweifel im Stadtzentrum beträchtlich hin- und hergedrängt, wenn man an die vielen Tiefgaragen und Unterkellerungen denkt. Okay, trotz nasser Füße sollten Bau-Laien jetzt aber eher vorsichtig sein und vor der Erstellung toller Expertisen lieber kalte Füße kriegen. Das Thema ist multikomplex.

Sommer knastertrocken

Obervorsichtig äußerten sich befragte Bauexperten jetzt zum Verdacht, ein Grundwasserproblem könne vom Bücherei- und Bürgerservice-Neubau an der Ecke Engelplatz – Neugasse herrühren. Tatsächlich sei die imposante Baugrube beim Baustart vor drei, vier Jahren wegen ihrer sieben Meter Tiefe „Grand Canyon“ genannt worden. Nur seien dort doch sogar vorm Einbau der Bodenplatte keinerlei Grundwasser-Probleme sichtbar gewesen. Nun ja, man könne einwenden, dass damals ein knastertrockner Sommer obwaltete. Mittlerweile hat Jena aber wie fast ganz Deutschland wieder eine beträchtliche durchschnittliche Bodenfeuchte.

Wasser findet einen Weg

Trotz aller Vorsicht bei der Diagnose ist das, was jedes Kind weiß, nun wahrlich mit Hochdruck in aller Bewusstsein gerückt: Wasser sucht sich immer seinen Weg. Ob dies die Diskussion um die Größe des Inselplatz-Parkhauses noch einmal befeuert? Dass es kleiner sein könne, war auch begründet worden mit dem Plan, unterm Eichplatz nicht nur eine Tiefgaragen-Ebene zu bauen, sondern deren zwei. Nach Adam Ries käme das Grundwasser so noch mehr in Bedrängnis.