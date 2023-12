Mit Jenaer „Octavians“ singend zur inneren Einkehr

Jena A-cappella-Formation gestaltet am 15. Dezember Weihnachtskonzert in der Stadtkirche

Es ist immer ein erstes Mal. Zwar haben die Weihnachtskonzerte der 2006 gegründeten A-cappella-Formation „Octavians“ fast schon Kult-Status in Jena. Doch bringen die acht Herren dieses Mal nach Corona „das erste Mal wieder ohne Einschränkungen“ ihr akustisches Weihnachtsgeschenk zu Gehör, so sagt es Johannes Schleußner, einer der drei noch aktiven Chor-Gründer, die damals allesamt dem Knabenchor der Jenaer Philharmonie entstammten.

Die beiden Neuen

Ein erstes Mal Weihnachtskonzert als „Octavians“ – das wiederum dürfen die beiden Neu-Mitglieder des Chores von sich sagen: Bariton Christian Korhammer (22), der musikalisch im Bremer Knabenchor „Unser‘ lieben Frauen“ aufgewachsen ist und seit zwei Jahren in Jena Physik studiert, sowie Tenor Nathanael Vorwergk (19), ein Thomaner, der jetzt an der Weimarer Musikhochschule „Franz Liszt“ Chordirigieren studiert.

Für die Stimmungsaufhellung

Mit dem Konzert am Freitag, 15. Dezember, ab 19 Uhr in der Stadtkirche wollen die „Octavians“ dem Publikum helfen, „ins Innere zu schauen“; einen Kontrapunkt zu setzen gegen eine Weltenlage, die es schwer mache, in Weihnachtsstimmung zu gelangen, sagte Johannes Schleußner. Anders formuliert: Es sei doch vonnöten, in Ganzheit zu Einkehr und Ruhe zu finden.

So wächst zusammen ...

Dem solle ein Programm mit „relativ klassischen und mit Gospel-Anteilen“ dienen. Es werde „viel Bach“ erklingen unter anderem mit zwei Chorälen aus dem „Weihnachtsoratorium“ wie etwa auch „Maria durch ein Dornwald ging“ von Günter Raphael. Hier schwinge mit, dass die leicht neu formierten „Octavians“ als Gruppe zusammenwachsen müssten, wofür die „Basics“ ein gutes Mittel seien, wie Johannes Schleußner erläuterte. Er schaute zurück: 2019 habe man noch „ein sehr poppiges“ Weihnachtskonzert dargeboten, 2020 wegen Corona gar keines, 2021 eines „für Kenner und Freunde“ und 2022 immer noch eines mit pandemiebedingt großen Einschränkungen.

2024 kommt die sechste CD

Zu den Etappen im neuen Jahr gehört die Fertigstellung der sechste „Octavians“-CD, die „Lieder von und um Jena“ birgt, so berichtete Johannes Schleußner. Und: Die jungen Männer freuen sich auf den Auftritt des befreundeten englischen Chores „Queen‘s Six“ in Jena. Die „Octavians“ waren im vergangenen Sommer für ihre englischen Freunde eingesprungen, die wegen einer Tournee nicht ihrer Stammaufgabe nachgehen konnten: der Gestaltung des Sangesteiles im Gottesdienst auf Schloss Windsor. König Charles war im Sommer nicht anwesend. Aber ein neuerlicher Windsor-Auftritt der „Octavians“ ist geplant. Dann vielleicht mit König.

Tickets für das Weihnachtskonzert über die Tourist-Information oder online über tickets.vibus.de