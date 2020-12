Einige Hundert Geschenke, vom gebastelten Weihnachtsstern über handgemalte Karten bis zu gestrickten Mützen und Tüchern, haben Jenaer bei der Bürgerstiftung abgegeben. Sie wurden in drei Seniorenheimen verteilt, um den Bewohnern und Mitarbeitern eine kleine Weihnachtsfreude zu machen. Zu den fleißigen Spendern gehörte auch Modedesignerin Jeanette Schlenzig (re.), die Heidi Scheller ein Dutzend selbst genähter Umschlagtücher übergab.

Mit kleinen Geschenken in Jena Hoffnung gegeben

Jena. Einige Hundert Geschenke, vom gebastelten Weihnachtsstern über handgemalte Karten bis zu gestrickten Mützen und Tüchern, haben Jenaer in den Tagen vor Weihnachten bei der Bürgerstiftung abgegeben. Sie wurden dann in drei Seniorenheimen verteilt, um den Bewohnern und Mitarbeitern eine kleine Weihnachtsfreude zu machen. "Wir sind überwältigt und tief gerührt von der Anteilnahme und Kreativität der Jenaer Weihnachtswichtel", sagte Heidi Scheller, Leiterin der Freiwilligenagentur.

Besonders fleißig waren Schülern der Nordschule und der Jenaplan-Schule, die Karten und Briefe an die Heimbewohner geschrieben hatten, um ihnen Hoffnung und Mut zu geben. Auch über 138 gebastelte Weihnachtssterne schmücken nun die Zimmer der Heimbewohner im Seniorenheim Luisenhaus, im Curanum und am Villengang.

40 Paar gestrickte Socken wurden als Weihnachtsüberraschung ins Obdachlosenheim und das Geflüchteten-Wohnheim in der Theobald-Renner-Straße gebracht.