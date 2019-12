Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit konkreten Maßnahmen gegen den Klimawandel

Die Klimaschutzstiftung Jena-Thüringen blickt in diesem Jahr auf ihre Gründung vor 15 Jahren zurück. Von den Stadtwerken Energie Jena-Pößneck gegründet, erhielt die Stiftung zum Jahresende 2004 die Genehmigung durch das Thüringer Innenministerium. Das global formulierte Stiftungsziel „Schutz der Umwelt zum Zwecke des Klimaschutzes“ wird seitdem durch die Förderung konkreter Projekte vorangetrieben. Über 710.000 Euro flossen bis heute in verschiedene Maßnahmen zur Einsparung und zum sinnvollen Umgang mit Energie. Dabei setzt die Stiftung auf die Zusammenarbeit mit der Öffentlichkeit, Schulen, Kommunen, Unternehmen, Verbänden und Energieexperten.

Von Ideenwettbewerben bis zur Solartechnik in der Schule

Seit mittlerweile dreizehn Jahren ruft die Klimaschutzstiftung jährlich Thüringer Privatpersonen, Unternehmen und Institutionen dazu auf, Ideen zu lokalen Klimaschutzmaßnahmen einzureichen. Bei dem ausgelobten Ideenwettbewerb – zuletzt unter dem Namen „Thüringer Klimaschutzpreis Blaue Libelle“ – wurden bisher 65 Projekte mit circa 200.000 Euro unterstützt. Alle geförderten Maßnahmen zeichnen sich durch innovative Ansätze zu erneuerbaren Energien und intelligentem Energieeinsatz aus. Bereits die Jüngsten sollen für den Klimaschutz sensibilisiert werden: 62.000 Euro flossen durch die Klimaschutzstiftung in Bildungsprojekte im schulischen Bereich. Damit ermöglichte die Stiftung in den letzten drei Jahren 140 Thüringer Grundschulen „3D-Solartechnik-Projekttage“ – teils durch Voll-, teils durch 50-Prozent-Finanzierung. Dabei experimentieren Schüler mit Solarmodellen und lernen, Objekte aus nachwachsenden Rohstoffen per 3-D-Drucker herzustellen.

Rund 100.000 Euro investierte die Klimaschutzstiftung bislang in den Klimaschutz in Thüringer Kommunen. Um diese beim Energiesparen zu unterstützen, wurden 100 Liegenschaften in 15 Gemeinden untersucht und entsprechende Handlungsempfehlungen gegeben. Auch Thüringer Unternehmen werden von der Klimaschutzstiftung beim Energiesparen unterstützt.