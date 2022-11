Mit Lichtern und Glühwein: „Ho, ho, ho Jena!“

Mit dem traditionellen Anschnitt des Christstollen ist am Freitag der Jenaer Weihnachtsmarkt eröffnet worden. Für OB Thomas Nitzsche war es eine Premiere: Der erste Mal seit seiner Wahl im Jahr 2018 stand er auf der Marktbühne und schnitt den Stollen an, gemeinsam mit Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf und fleißigen Helfern der Bäckerei.

Jena. Mit dem Stollenanschnitt beginnt nach einer Pause von zwei Jahren der Jenaer Weihnachtsmarkt. Was ihn zum schönsten Markt thüringenweit macht

Da konnte nichts schief gehen, denn der Name des Bäckermeisters passte bestens zu der gestoppten Zeit: In 6,14 Minuten war der Christstollen verputzt. Gebacken hatte ihn die Bäckerei Hunger aus Tröbnitz im Saale-Holzland-Kreis.

„Ho, ho, ho Jena!“, rief Oberbürgermeister Thomas Nitzsche (FDP) von der Marktbühne dem Publikum zu. Für ihn war der Stollenanschnitt tatsächlich eine Premiere, denn seit seiner Wahl im Jahr 2018 hat es bislang nicht geklappt. Allerdings muss man erwähnen, dass er lediglich 2019 die Chance dazu gehabt hätte. In den dann folgenden zwei Jahren fiel der Weihnachtsmarkt coronabedingt aus.

Keine Absage in letzter Minute

Kurz vor dem Auftakt stand ein müde und dennoch erleichtert wirkender Marktmeister Oliver Klinke vor der Bühne. Stressig sei es gewesen, doch am Ende sei alles reibungslos verlaufen. Zumal es eben nicht zu den befürchteten Absagen in letzter Minute gekommen sei. Dass der Markt mit etwa 50 Hütten mit lokaler Gastronomie, Kunsthandwerk, Accessoires, Geschenkideen, Weihnachtsbaumverkauf etwas kleiner ist als gewohnt, hat seine Gründe: Entweder haben die Händler in der Pandemie aufgegeben. Oder sie schafften es nicht, ihre Stände personell zu besetzen. Schon deshalb waren die Worte des OB herzlich gemeint: „Danke, dass Sie durchgehalten haben“, sagte er. Neben der Ortsteilbürgermeisterin Kathleen Lützkendorf (Bündnisgrüne), die quasi im Zentrum die Hausherrin ist, waren es vor allem Mitarbeiter der Bäckerei, die den Stollen zerschnitten und verteilten. Ronny Hunger selbst konnte nicht kommen. „Er hat sich den Meniskus gerissen und humpelt in den eigenen vier Wänden mit Krücken umher“, verriet Martin Skatulla, der einmal mehr in die Rolle des Weihnachtsmannes schlüpfte. Den außer Gefecht gesetzten Bäckermeister vertrat Tochter Vanessa Thuy, die im Büro des Unternehmens arbeitet. Auch wenn sie die Zutaten nicht aufzählen wollte, sei der Stollen vier Meter lang und 25 Kilogramm schwer gewesen.

Tombola für den guten Zweck

Schönheit liegt immer im Auge des Betrachters: Der OB, aber auch der Weihnachtsmann sprachen davon, dass Jena den schönsten Weihnachtsmarkt in Thüringen habe. Zu seiner einmaligen Atmosphäre trägt vor allem der schön restaurierte Marktplatz im Herzen der historischen Altstadt bei. Zumindest war unter den vielen, vielen Menschen, die vor der Bühne standen, kein Widerspruch zu hören.

Zu den Losverkäufern am ersten Tag gehörten Harald Scheiding und Klaus Theisel. Foto: Thorsten Büker

Auch die gemeinsame Tombola von Lionsclub und Kinderhilfestiftung Jena gehört zur Tradition. Am Stand können Marktbesucher in zwei Lostöpfe fassen und damit ihr großes Glück versuchen. Jeweils 35.000 Lose enthalten die Weihnachts- und die Advents-Tombola. Jedes Los ist für einen Euro zu haben. Der Erlös der beiden Tombolas soll wieder der Kinderhilfestiftung Jena und damit kranken Kindern zugute kommen, aber auch dem Saale-Betreuungswerk der Lebenshilfe und auch dem Sailing-Kids-Verein. Sascha Sauer von den Lions rechnet damit, dass etwa 30.000 bis 35.000 Euro aus dem Verkauf gespendet werden könnten. Der Hauptgewinn ist in diesem Jahr ein Elektro-Smart. Zu den Losverkäufern am ersten Tag gehörten Harald Scheiding und Klaus Theisel. Sie schätzten, dass etwa 500 Lose verkauft werden.

Auch wenn angesichts der steigenden Energiepreise die Weihnachtsbeleuchtung ab 22 Uhr ausgeschaltet wird: Ein fast normaler Weihnachtsmarkt ist in das Zentrum der Stadt zurückgekehrt.

Programm am Wochenende

Samstag, 26. November: 14.30 Uhr, Marktbühne, Blasorchester Schott; Marktbühne, Liederkranz 1885; 16 Uhr, Bohlenstube (Markt 16), Angela Zöllner aus dem Jenaer Märchenwald, „Die Salzmühle“; 19.30 Uhr, Marktbühne, Kosaken-Ensemble „Anuschka“ . Sonntag, 27. November: 15 Uhr, Marktbühne, „Squeezebox Teddy“; 16 Uhr, Rathausdiele, Marionettentheater Bille, „ Rumpelstilzchen“ .

Öffnungszeiten: täglich 11 bis 21 Uhr (Handel bis 20 Uhr, Gastronomie und Rummel bis 21 Uhr)