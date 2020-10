Mit Saugbaggern aus Camburg auf Wachstumskurs

Wenn in Städten auf engstem Raum Tiefbauarbeiten anstehen, um Glasfaserleitungen zu verlegen, alte Abwasserkanäle zu sanieren oder geborstene Wasserleitungen zu reparieren, ist oft zu wenig Platz für große Bagger oder die Zeit zu kurz für aufwendige Schachtarbeiten von Hand. „In solchen Situationen schlägt die Stunde unserer Saugbagger“, sagt Maximilian Heller von der Firma RSP in Saalfeld.

Deren geniale Technik macht ihn zu einer universell einsetzbaren Baumaschine: Ein überdimensionaler Ventilator hinter dem Fahrerhaus erzeugt einen extrem starken Luftstrom. Der saugt über einen flexiblen Schlauch Geröll, Sand, Erde oder anderes Material – quasi wie ein Staubsauger – in einen großen Behälter des Lasters. Das geht schneller und sauberer als auf herkömmliche Weise. „In Frankreich wird der Einsatz von Saugbaggern bei innerstädtischen Bauarbeiten von öffentlicher Hand vorgeschrieben, um Staubemissionen zu verhindern, in Großbritannien steht der Arbeitsschutz für die Bauleute im Vordergrund“, erzählt Heller. In beiden Ländern, und nicht nur dort, ist die Nachfrage nach den Spezialmaschinen aus dem Hause RSP deshalb groß.

Start in Camburg vor zwei Jahren

Dies sei auch der Grund gewesen, dass sich das Saalfelder Unternehmen, das seit fünf Jahren bereits eine Niederlassung in Bad Langensalza mit rund 30 Mitarbeitern hat, nach einem weiteren Standort umgeschaut hatte. Gefunden hatte man den in Dornburg-Camburg im kleinen Gewerbegebiet im Ortsteil Tümpling, direkt an der Bundesstraße 88.

„Gestartet sind wir 2018 hier mit rund 30 Leuten, alle wurden neu eingestellt, kaum einer hatte zuvor mit Fahrzeugbau zu tun“, berichtet Heller. „Heute sind hier 72 Mitarbeiter beschäftigt, die zu einem guten Team zusammengewachsen sind.“ Das hat vor wenigen Wochen erst ein kleines Jubiläum feiern können: die Auslieferung des 100. Saugbaggers. „Die Entwicklung des Camburger Werkes ist wirklich eine Erfolgsgeschichte“, urteilt Heller. Und die soll in Camburg weitergeschrieben werden.

Produktionsleiter Christian Plötner (links) und Maximilian Heller aus dem Öffentlichkeitsbereich in der Montagehalle bei den riesigen Ventilatoren, die das Herzstück der Saugbagger sind. Foto: Angelika Schimmel

Durch einen Neubau sollen jetzt mehr Montageplätze und mehr Lagerkapazitäten geschaffen werden. In der Montage erhalten die Lkw-Chassis ihre Spezialaufbauten. Foto: Angelika Schimmel

Das Unternehmen plant den ersten Neubau auf dem Gelände am Stadtrand. „An unserem Standort werden pro Jahr etwa 50 Saugbagger montiert, die vor der Auslieferung an den Kunden einem ausführlichen Funktionstest unterzogen werden müssen. Der findet, weil in der Halle dafür kein Platz ist, derzeit im Freien statt“, berichtet Christian Plötner, Produktionsleiter am Standort Camburg.

Das sei weder für die Mitarbeiter noch die Fahrzeuge ideal. „Wir werden deshalb eine Leichtbauhalle errichten, in der künftig die Funktionsteststrecke untergebracht wird, ebenso das Teile- und Materiallager“, erklärt er. Auf den frei werdenden Flächen in der Produktionshalle sollen zwei zusätzliche Montageplätze eingerichtet werden.

In der Montage erhalten die Lkw-Chassis ihre Spezialaufbauten, Lars Meißel (links) und Martin Kugler bei Kontrollen einzelner Elemente. Foto: Angelika Schimmel

„Die brauchen wir dringend, denn die Auftragsbücher sind voll“, erklärt Heller. Obwohl auch die RSP GmbH in diesem Jahr nicht gänzlich von den Folgen der Corona-Pandemie verschont blieb, könne das Unternehmen eine sehr gute Bilanz ziehen.

„Erstmals in unserer Geschichte haben wir in einem Jahr 200 Saugbagger hergestellt, und wir könnten noch mehr verkaufen“, sagt er. Unternehmen planten eine solche Investition für Baumaschinen längerfristig, Corona habe da kaum Einfluss drauf.

Zudem sehen die Saugbagger-Weltmarktführer mit Interesse, dass auch in Deutschland immer mehr Firmen sich für die Spezialmaschinen interessieren. „Mit entsprechendem Zubehör bestückt, sind sie vielfältig einsetzbar“, sagt Heller. So gebe es Modelle, die mit einer Fräse ausgestattet seien, die Asphalt von Straßen etwa für schmale Leitungskanäle aufbrechen und wegsaugen können. Andere werden zur Sanierung von Flachdächern eingesetzt, sogar bei Entrümpelungen kommen Saugbagger zum Einsatz.

„In der Schweiz werden mit einer unserer Maschinen sogar Skihänge sauber gehalten“, ergänzt er. Wobei es ein „Geht nicht“ bei RSP nicht gebe. „Wenn Kunden eine Problemstellung haben, suchen unsere Entwicklungsingenieure nach einer Lösung.“

So war es auch im Fall der jüngsten Entwicklung für ein Pariser Unternehmen: dem ersten rein gasbetriebenen Fahrzeug. „Normalerweise bauen wir unsere Anlagen auf Lkw-Chassis mit Dieselmotoren auf, die die nötige Leistung für die starken Ventilatoren haben“, erklärt Heller. Doch mit Blick auf Umweltzonen und strenge Emissionsvorschriften in der französischen Hauptstadt hatte ein Pariser Kunde sich Saugbagger mit alternativen Antrieben gewünscht. Die RSP-Spezialisten fanden eine Lösung. „Und mit der E-Mobilität wartet die nächste Herausforderung auf uns.“

Um für alle Herausforderungen gewappnet zu sein, investiert das Thüringer Unternehmen – als Nächstes in eine neue Halle in Camburg und in eine wachsende Belegschaft. Sowohl in Saalfeld als auch in Camburg werden neue Mitarbeiter gesucht, das Camburger Team soll auf 90 Mitarbeiter wachsen. „Dabei setzen wir auf eine gute Mischung von jungen und älteren Mitarbeitern, wir haben auch Leute mit über 60 Jahren eingestellt. Die bringen Erfahrung und Ruhe mit, was sich positiv auf das Team auswirkt“, beschreibt Produktionsleiter Plötner seine Erfahrungen.