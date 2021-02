Mit Schlägen und Tritten gewehrt - In Bank Zuflucht gesucht - Autos aufgebrochen

Mit Schlägen und Tritten gewehrt

Eine 29-jährige Ladendiebin wurde am Donnerstag in einem Supermarkt in Jena Lobeda auf frischer Tat ertappt. Mit einer Jacke, einer Elsa-Puppe und einem Radiowecker, im Gesamtwert von knapp 68 Euro, wollte die junge Frau den Kassenbereich verlassen, ohne für die Ware zu bezahlen. Als die Ladendetektivin auf die Diebin aufmerksam wurde und diese festhalten wollte, versuchte sich die junge Frau loszureißen. Mit Schlägen und Tritten versuchte sich die 29-Jährige gegen das Festhalten zu wehren und traf dabei die Detektivin, welche leicht verletzt wurde. Die Frau muss sich nun wegen räuberischen Diebstahl verantworten.

Wohl Zuflucht in Bankfiliale gesucht

Donnerstagvormittag teilte ein Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma mit, dass die Tür zum Geldautomatenraum einer Bankfiliale in der Bachstraße in Jena gewaltsam geöffnet wurde. Vor Ort konnten die Beamten feststellen, dass die Tür zwar beschädigt wurde, aber am Geldautomaten nichts manipuliert wurde. Weil der Automat nicht aufgebrochen wurde, geht die Polizei aktuell davon aus, dass sich Unbekannte wegen der Kälte in den letzten Tagen Zutritt zum Geschäftsbereich verschafft haben, um sich aufzuwärmen. Eine Anzeige wegen Sachbeschädigung wurde aufgenommen.

Mehrere Auto aufgebrochen

Aus einem Firmenwagen, der auf dem Gelände in Isserstedt abgestellt war, wurden vier Maschinen entwendet. So teilte dies eine Mitarbeiterin am Donnerstagnachmittag mit. Der oder die Täter begaben sich auf das Grundstück, öffneten gewaltsam das Firmenfahrzeug und stahlen die Maschinen im Wert von etwa 1000 Euro.

Postdieb

Einen aufgebrochenen Briefkasten teilte eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses in Eisenberg mit. Augenscheinlich wurde dieser mit einer Blechschere aufgeschnitten. Ob sich Briefe oder ähnliches darin befunden haben und entwendet wurden, konnte nicht ermittelt werden. Der Briefkasten sollte, laut Aussage der Zeugin, derzeit eigentlich nicht benutzt werden, da der Nutzer vor etwa einem halb Jahr ausgezogen ist.

