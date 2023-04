Mit wasserfestem Armband in die Jenaer Bäder

Jena. Neues Zugangs- und Abrechnungssystem in den Jenaer Bädern geht in Betrieb. Für ganz Eilige gibt es einen Trick.

In den Einrichtungen der Jenaer Bäder- und Freizeitgesellschaft geht nach erfolgreichem Testlauf ein neues Kassensystem in Betrieb. Für die Badegäste soll es den Zugang ins Freizeitbad GalaxSea, die zukünftige Sportschwimmhalle und die beiden Jenaer Freibäder erleichtern.

„Wir danken allen GalaxSea-Gästen für ihr Verständnis während des Wechsels des Kassensystems und den damit verbundenen Umbauarbeiten am Empfang, in den Umkleiden und in der Gastronomie“, sagt Susan Zetzmann, Geschäftsführerin der Jenaer Bäder. Die Zugangs- und Abrechnungsprozesse seien jetzt bedienerfreundlich und rechtssicher aufgestellt.

Im Freizeitbad GalaxSea und in der Sportschwimmhalle benötigt der Besucher vom Zugang ins Bad, über das Nutzen des Umkleideschranks bis zum bargeldlosen Bezahlen an allen Verkaufsstationen damit nichts weiter als ein einziges Armband. Dieses erhält er entweder an der Kasse oder am Ticket- und Armbandautomaten im Eingangsbereich. Auch das Nachzahlen nach einem verlängerten Badeaufenthalt kann an dem Automaten geschehen. Inhaber der GalaxSea AboCard können direkt das Drehkreuz passieren.

Für ganz Eilige gibt es den Online-Vorverkauf: Dafür ein Ticket im Bäder-Online-Shop unter shop.jenaer-baeder.de kaufen, den QR-Code des ausgedruckten Tickets oder QR-Code der Ticket-pdf auf dem Handy an dem Ticket- und Armbandautomaten im Eingangsbereich scannen, Armband entnehmen und dann ab durch das Drehkreuz.

Wie Susan Zetzmann sagt, bringt der Wechsel des Systems auch in den Freibädern Erleichterung mit sich. Mit Beginn der Sommersaison stehen hier Ticketautomaten zur Verfügung. Ebenso können Online-Tickets über den QR-Code eingelöst werden. Auch hier gilt für GalaxSea AboCard- und Saisonkarten-Inhaber: direkt das Drehkreuz passieren. Das Kassenhäuschen bleibt trotzt der Neuerungen in beiden Freibädern in Betrieb.

Als erstes Jenaer Freibad wird der Schleichersee voraussichtlich am 1. Mai in die neue Saison starten.