Mitarbeiter eines Jenaer Friseursalons positiv getestet

Eine Fachkraft eines Jenaer Friseursalons ist dem Gesundheitsamt am Donnerstag als coronainfiziert gemeldet worden. Die Stadtverwaltung zog die Meldung als falsch zurück, dass jene Person wie auch die infizierte Fachkraft eines Pflegeheims mit Symptomen an ihre Arbeitsplätze gegangen seien. Im Gegenteil, sie hätten sich sofort ärztlich behandeln und testen lassen. Nach Angaben der Stadtverwaltung hat der Positiv-Test der Pflegekraft zur Folge gehabt, dass an deren Arbeitsort – einem Jenaer Pflegeheim – am Freitag 90 Menschen auf Corona-Infektion getestet wurden, darunter das 50-köpfige Pflege-Team. Ausgeblieben ist bis Redaktionsschluss der zugesagte Rückruf der Regionalleitung, die innerhalb der Korian Deutschlang AG zuständig ist für das in Jena betroffene Curanum-Seniorenheim am Forstweg. Die Redaktion hatte sich Auskünfte zu den Abläufen im Heim nach dem Positiv-Test erhofft. So denn die Testergebnisse im Heim in großer Zahl positiv ausfallen, tagt heute der städtische Krisenstab.

Statistik Freitag, 11. September:

Anzahl aktiver Fälle: 17

davon stationär: 0

schwere Verläufe: 0

Infizierte insgesamt seit dem 14. März: 189

Gestorbene insgesamt: 3

Genesene insgesamt: 169

Weitere Informationen: jena.de/corona