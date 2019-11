Jena. Am Donnerstag kann man in Jena wieder Suppe löffeln für eine Spendenaktion der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Mittagspause in Jena für den guten Zweck

Die Mittagspause am Donnerstag können die Jenaer für eine gute Tat nutzen. Der Evangelische Kirchenkreis und die Diakonie Jena laden zur Spendenaktion „Einmal Essen macht zweimal satt“ ein. In der Zeit zwischen 11 und 14 Uhr wird auf dem Marktplatz, Ecke Rathaus wieder Suppe für den guten Zweck angeboten.

Seit einigen Jahren beteiligen sich so Kirche und Diakonie in Jena an der Herbststraßensammlung der Evangelischen Kirche in Mitteldeutschland.

Gegen eine Spende werden verschiedene Suppen angeboten. Der Erlös geht an den Nothilfefonds Jena. „Der lange Donnerstag bietet beste Möglichkeiten, seine Mittagspause einmal auf dem Marktplatz zu verbringen, heiße Suppe zu genießen und gleichzeitig etwas gutes tun“, teilt Ralf Kleist vom Kirchenkreis mit.