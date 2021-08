Mittel für Jena zum Klimaschutz anzapfen

Praktizierter Klimaschutz: Öko-Strom-Tanke am Jenaer Busbahnhof.

Jena. Sonderprogramm wird vom Land aufgelegt. Jena kann fast 600.000 Euro abrufen

Ein am Wochenende kurzfristig vom Thüringer Umweltministerium aufgelegtes Sonderprogramm Klimaschutz in Höhe von 11,5 Millionen Euro kann auch Jena zugute kommen. Die Höhe der bereitgestellten Finanzierung richtet sich nach der Einwohnerzahl. Wie die CDU-Fraktion im Jenaer Stadtrat mitteilt, kann die kreisfreie Stadt für Klimaschutzmaßnahmen exakt 597.871,80 Euro beantragen.

„Unter der schwierigen Haushaltslage, der Größe der Herausforderung und mit einer Reihe von Vorhaben im Bereich Klimaschutz ist das für die Stadt eine willkommene Hilfe“, teilt Stadtrat Bastian Stein mit. So könnten gemäß städtischer Nachhaltigkeitsstrategie beispielsweise die PV-Tauglichkeit kommunaler Bestandsimmobilien oder die elektrische Lademöglichkeiten für den ÖPNV geprüft werden. „Eventuell lässt sich auch das Gutachten finanzieren, wie Jena bis 2035 klimaneutral werden könnte, so wie es der Stadtrat in der letzten Sitzung beschlossen hat.“

Ein Wermutstropfen sei die Bedarfsanmeldung bis zum 31. August – noch in den Ferien. Das Geld muss für Projekte bis August 2022 verwendet werden.