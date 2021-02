Mobile Jugendarbeit im Saale-Holzland ist weiter präsent

Anna Jauck ist Gebietsjugendpflegerin in der Region Stadtroda, Kahla und Hügelland/Täler. Durch die Corona-Pandemie ist es für sie schwieriger geworden, mit Kindern und Jugendlichen in Kontakt zu kommen und diese zu unterstützen.

Jena. Gebietsjugendpflegerin Anna Jauck bietet Jugendlichen Gespräche an, denen die Pandemie auf die Seele drückt.

Wenn Anna Jauck in diesen Tagen ihre Zielgruppe erreichen will, geht sie spazieren. Oder sie hängt sich vor das Telefon oder an den Rechner. Die Corona-Einschränkungen verändern auch die Arbeit der Gebietsjugendpflegerin, die für den Raum Kahla sowie Stadtroda und die Tälerdörfer zuständig ist. Aber trotz Pandemie: Die mobile Jugendsozialarbeit muss weitergehen. „Es ist mehr möglich, als man weiß“, sagt sie.