Jena Die Zwischennutzungsagentur vermittelte die Räume. Warum es in der Käthe-Kollwitz-Straße 13 auch Kuchen und Kaffee gibt.

Neues Jahr – neues Geschäft: In der Käthe-Kollwitz-Straße 13 verkauft die junge Modedesignerin Carla Westhaus ab sofort handgenähte Kleidungsstücke ihres Labels „Waelde“. Die Zwischennutzungsagentur „blank“ vermittelte die zuletzt als Fitnessstudio bekannten Geschäftsräume für drei Monate mit Unterstützung von Immobilienmakler Sebastian Fröbe.

Für Carla Westhaus ist es die dritte Lokalität in etwas mehr als einem Jahr. Letztes Jahr konnte sie vorübergehend in der Rathausgasse in einem leerstehenden Reisebüro ihre Mode verkaufen. Dafür war sie für einige Wochen in der Zwätzengasse. „Zum Glück habe ich Freunde, die mir beim Umzug helfen“, sagte sie bei der Eröffnung am Sonnabend.

Carla Westhaus stammt aus Hannover, studiert in Jena und begann in dieser Zeit, sich intensiver mit Mode zu beschäftigen. Irgendwann gab es die Idee, zusätzlich zum Online-Shop immer wieder ein stationäres Geschäft zu betreiben. Zwischennutzung heißt dabei nicht, dass die Räume kostenlos überlassen werden, zumindest nicht in Jena. Um die Miete zu refinanzieren, betreibt sie im Geschäft zugleich ein kleines veganesCafé, weshalb es im Laden Stühle, Tische und eine Couch gibt. Dafür scheint im Wohngebiete Bedarf zu bestehen, denn die ersten Kunden, die hereinkamen, erkundigten sich genau danach.

Handgenähte Mode aus biologisch erzeugten Naturfasern

Das Modelabel bietet Kleidung und Accessoires aus zertifizierten Stoffen an. Es werden nur Textilien aus biologisch erzeugten Naturfasern verarbeitet, berichtet die Betreiberin. Bei der Herstellung dieser Stoffe werden sowohl Arbeitsbedingungen als auch Umweltaspekte berücksichtigt. Stoffreste werden zu wiederverwendbaren Wattepads oder als Füllungen für Meditationskissen weiterverarbeitet, um selbst wenig Müll zu produzieren.

Wie kam es zum Namen des Geschäftes? Das W stammt vom Nachnamen und „Waelde“ soll Assoziationen zu Natur, Wald und Nachhaltigkeit wecken. Und falls die Mode aus Jena irgendwann ganz groß international einschlägt, ist durch den Verzicht auf einen Umlaut im Namen vorgesorgt.