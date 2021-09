Moped gestohlen - Fahrzeugaufbruch misslungen - Wohnung aufgebrochen

In Jena wurde in eine Wohnung eingebrochen, während der Eigentümer nicht zu Hause war. (Symbolbild)

Jena. In Jena wurde ein Moped gestohlen, vergeblich versucht ein Fahrzeug aufzubrechen und in eine Wohnung eingebrochen.

In Jena wurde in der Nacht zu Donnerstag ein Moped der Marke Simson S51 in der Ernst-Scheller-Straße gestohlen. Der 18-jährige Eigentümer meldete sich am Donnerstagmorgen und teilte mit, dass das Moped, welches mittels Schloss an einem Fahrradständer angeschlossen war, entwendet wurde.

Fahrzeugaufbruch misslungen

In der Rudolf-Breitscheid-Straße haben unbekannte Täter versucht einen Pkw aufzubrechen. Der oder die Täter haben mit einem unbekannten Werkzeug ein Schloss des Fahrzeuges komplett entfernt. Dieses konnte im Nahbereich, in einem Gebüsch, wieder aufgefunden werden. Ein weiteres Schloss wurde durch die Täter beschädigt. Allerdings gelang es den Langfingern nicht ins Innere des Fahrzeuges zu gelangen. Somit ist kein Beute- aber Sachschaden in Höhe von etwa 1000 Euro entstanden.

Jetzt zum TLZ-Newsletter anmelden Täglich wissen, was in meiner Region los ist E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wohnung aufgebrochen

Unbekannte sind am Donnerstagabend in eine Wohnung in der Anna-Siemsen-Straße eingebrochen. Der Nutzer der Wohnung war gegen 18 Uhr in Richtung Erfurt aufgebrochen. Als er gegen 0.30 Uhr zurückkehrte musste er feststellen, dass Unbekannte seine Wohnungstür gewaltsam aufgetreten und seine komplette Wohnung durchwühlt haben. Entwendet haben die Unbekannten Bargeld, ein Fernsehgerät, sowie diversen Schmuck. Wie hoch der gesamte Beuteschaden ist, muss noch genau ermittelt werden. Die Polizei sucht nach Zeugen.