Moped rauscht in Jeep – Weitere Uni-Einbrüche – Zeitungslesende Autos

Jena. Das sind die Polizeimeldungen für Jena:

Unaufmerksam unterwegs

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad kam es am Donnerstagnachmittag auf der Stadtrodaer Straße in Jena. Nach Polizeiangaben bemerkte der 15-jährige Fahrer eines Mopeds zu spät, dass der vor ihm fahrende Jeep verkehrsbedingt anhalten musste und fuhr auf diesen auf. Durch den Zusammenstoß stürzte der Jugendliche und zog sich leichte Verletzungen zu. Auch die 63-jährige Fahrerin des Jeeps wurde leicht verletzt. An beiden Fahrzeugen entstand Sachenschaden.

Erneut aufgesucht

Bereits vor zwei Wochen wurde in eine Fakultät der Friedrich-Schiller-Universität auf dem Ernst-Abbe-Platz eingebrochen. Am Donnerstag wurden nach Angaben der Polizei weitere Räume festgestellt, in welche eingebrochen wurde. Der oder die Täter haben eine geringe Menge an Bargeld entwendet. Ob die Taten im Zusammenhang stehen, will die Polizei prüfen.

Berauscht unterwegs

Die Polizei hielt am Freitag gegen 02:00 Uhr einen 17-Jährigen an, der den Ernst-Abbe-Platz mit einem E-Scooter befuhr. Bei der Kontrolle stellte die Polizei nach eigenen Angaben fest, dass der Jugendliche unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Eine Blutentnahme wurde veranlasst und Anzeige erstattet.

Zur Zeitungslektüre ausgebreitet

Zwei männliche Personen zerstörten am frühen Freitagmorgen in der Lutherstraße Zeitungen, die dort zur Verteilung bereitgestellt waren. Vor Ort konnte die Polizei die Täter nach eigenen Angaben nicht mehr antreffen. Die Täter hatten 180 Zeitungen von einem Stapel genommen und sie auf den umstehenden Fahrzeugen verteilt. Die Zeitungen waren teilweise zerrissen und durch Feuchtigkeit beschädigt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.