Mopedfahrer bei Unfall schwer verletzt - Die Polizeimeldungen für Jena

Jena. Bei einem Unfall auf der Sadtrodaer Straße wurde ein Mopedfahrer schwer verletzt. Zahlreiche Kontrollen am Wochenende. Die Polizeimeldungen für Jena.

Bereits am Freitag wurde in Jena ein Mopedfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Wie die Polizei am Sonntag informierte, habe es zunächst einen Unfall auf der Stadtrodaer Straße stadtauswärts gegeben. Von einem der am Unfall beteiligten Fahrzeuge löste sich ein Rad und rollte auf die Gegenfahrbahn in Richtung Stadtzentrum. Ein Autofahrer musste wegen des Rades eine Vollbremsung einlegen, so dass der Mopedfahrer, welcher dahinter fuhr, auf den Wagen prallte und stürzte.

Der 49-jährige Mopedfahrer zog sich bei dem Sturz schwere Verletzungen zu und kam in ein Krankenhaus. Auch ein hinter dem Mopedfahrer fahrendes Auto fuhr auf. Außer dem Mopedfahrer blieben alle am Unfall Beteiligten unverletzt. Die Straße war wegen des Unfalls knapp 30 Minuten gesperrt.

Sachbeschädigung durch Graffiti

In der Nacht von Freitag zum Samstag haben Unbekannte eine Hausfassade und eine Sitzbank sowie einen Baum mit den Schriftzügen "ACAB" und "Skate" im Paradies - Vor dem Neutor - mit roter Farbe besprüht, wodurch laut Polizei ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 500 Euro entstanden ist. Zu dem Vorfall werden Zeugen gesucht. Hinweise nimmt die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641-811123 entgegen.

Autofahrer unter Drogen und Alkohol erwischt

Die Polizei führte in Jena Von Freitagabend bis Sonntagmorgen mehrere Personen- und Fahrzeugkontrollen im Stadtgebiet durch. Dabei wurde am Samstagmorgen in der Erfurter Straße eine 26-jährige Autofahrerin erwischt, die laut Polizei mit 1,1 Promille unterwegs war. Die Weiterfahrtwurde untersagt und der Fahrzeugschlüssel eingezogen. Die 26-Jährige müsse sich jetzt wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten.

Am Samstagabend wurde im Burgauer Weg ein 55-jähriger Autofahrer erwischt, der unter Drogen stand. Ein Drogentest ergab, dass der Mann Amphetamin konsumiert hatte. Auch hier wurde der Fahrzeugschlüssel eingezogen und der 55-Jährige müsse sich nun wegen Verstoßes gegen das Straßenverkehrsgesetz verantworten.

