Mopedfahrer in Jena schwer verletzt - Betrunkener schrottet seinen Mustang

Jena. Bei einem Unfall wurde ein Mopedfahrer schwer verletzt. Der Fahrer eines Mustangs baute betrunken einen Unfall. Die Polizeimeldungen für Jena.

Am Freitag wurde ein Transportfahrzeug eines Zigarettenlieferanten in Jena in der Bertuchstraße durch einen unbekannten Täter angegriffen. Als das Fahrzeug wegen der Auslieferung unbeobachtet war, wurde durch den unbekannten Täter die Seitenscheibe eingeschlagen. Durch die Erschütterung wurde der Alarm vom Fahrzeug ausgelöst und der unbekannte Täter flüchtete ohne Beutegut. Der Sachschaden am Fahrzeug beträgt laut Polizei 200 Euro.

Mopedfahrer schwer verletzt

Am Freitagnachmittag befuhr ein junger Fahrer mit einem Leichtkraftrad die Moskauer Straße. Als der vorausfahrende Fahrzeugführer verkehrsbedingt am Fußgängerüberweg anhalten musste, reagierte der Fahrer des Leichtkraftrads nicht rechtzeitig. Durch den Zusammenstoß wurde der junge Fahrer laut Polizei schwer verletzt und ins Klinikum Weimar gebracht.

Mustang außer Kontrolle

Aufgrund von Alkoholkonsum und überhöhter Geschwindigkeit geriet der Fahrer eines Ford Mustang am Freitagabend bei Rödigsdorf ins Schleudern und kam von der Fahrbahn ab. Dadurch wurden mehrere Verkehrszeichen in Mitleidenschaft gezogen. Sein Fahrzeug erlitt laut Polizei einen wirtschaftlichen Totalschaden in Höhe von 20.000 Euro. Sein Führerschein wurde zudem sichergestellt.

Fahrzeug gestohlen und Unfall gebaut

In der Nacht zu Samstag wurde durch einen 44-Jährigen ein dreirädriges Kleinkraftrad vom Hof eines Autohändlers in Erfurt gestohlen. Als seine Spritztour zur Tankstelle in Großobringen führte, wurde er von einem aufmerksamen Bürger beobachtet, weil dieser kein Kennzeichen am Fahrzeug besaß. Laut Polizei stellte sich vor Ort heraus, dass der Täter keine Fahrerlaubnis besitzt, in Erfurt mit dem entwendeten Fahrzeug ein weiteres Fahrzeug beschädigt hat und sich unerlaubt vom Unfallort entfernte. Die entsprechenden Ermittlungsverfahren wurden gegen ihn eingeleitet.

Drogen untergemischt

Am Samstagmorgen meldete ein junger Mann, dass seine Begleiterin über Unwohlsein klagt, nach dem sie gemeinsam in einer Bar im Zentrum von Jena Alkohol konsumiert hatten. Die 19-Jährige gab an, dass sie lediglich ein Getränk zu sich genommen hat. Nun hat sie das Gefühl, dass ihr Drogen untergemischt wurden. Die Beamten führten einen Drogenschnelltest durch, welcher positiv verlief. Da sie selbst bewusst keine Drogen zu sich genommen hat, wird zunächst davon ausgegangen, dass ihr diese durch einen unbekannten Täter zugeführt wurden. Zudem sei die junge Frau erheblich alkoholisiert gewesen, hieß es von der Polizei. Mit der Geschädigten wurde schließlich eine Blutentnahme zum Nachweis von berauschenden Mitteln durchgeführt. Nach einer kurzen Untersuchung im Klinikum konnte die Frau jedoch ohne weitere Behandlung wieder entlassen werden. Die Ermittlungen zu den Tatumständen dauern noch an. Es wird darauf hingewiesen, insbesondere offene Getränke im Blick zu behalten.

Betrunken im Straßenverkehr

Am Samstagmorgen, kurz vor 3 Uhr, kontrollierten Beamte der Polizei Jena einen E-Scooterfahrer in der Johannisstraße . Der 33-jährige Fahrzeugführer wies bei der Kontrolle Atemalkoholgeruch auf. Es wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt, welcher laut Polizei einen Wert von knapp unter einem Promille ergab. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Einen 18-jährigen jungen Mann kontrollierten die Beamten am Sonntagmorgen kurz vor 3 Uhr am Ernst-Haeckel-Platz, während er mit einem E-Scooter unterwegs war. Auch hier stellten die Beamten Atemalkoholgeruch fest. Der folgende Test ergab laut Polizei ein Ergebnis von knapp einem Promille.

Gegen 4 Uhr fiel den Beamten der Polizei Jena ein Seat auf, welcher im Stadtzentrum die Ernst-Abbe-Straße entlangfuhr. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Mit einem Wert von knapp 1,3 Promille war der 31-jährige Fahrer fahruntüchtig und es wurde eine Blutentnahme im Klinikum Jena durchgeführt. Der Führerschein wurde beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

