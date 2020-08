Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mopedfahrer verletzt – Mit Luftgewehr geschossen – Zeugen nach Unfall gesucht

Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

30-jähriger Mopedfahrer bei Unfall verletzt

Zu einem Unfall mit einer verletzten Person kam es am Sonntagmittag in Jena. Wie die Polizei mitteilte, waren ein 30-jähriger Mopedfahrer und ein 56-jähriger VW-Fahrer gegen 12 Uhr auf der Erlanger Allee in Richtung Karl-Marx-Allee unterwegs. An der Straßenbahnquerung hielt der Mopedfahrer an, um die herannahende Straßenbahn passieren zu lassen. Der Autofahrer habe das zu spät bemerkt und sei aufgefahren. Dabei wurde der 30-Jährige leicht verletzt.

Handys gestohlen

Zwei Handys wurden am Sonntagabend im Orchideenweg in Jena aus einem Fahrzeug gestohlen. Die 32-jährige Zeugin teilte mit, dass ihre Mutter einer Nachbarin half, verschiedene Sachen ins Haus zu tragen. Hierbei habe sie ihr Fahrzeug unverschlossen gelassen. Dies nutzten die unbekannten Täter und entwendeten die beiden Mobiltelefone, bevor sie unerkannt flüchten konnten.

Zeugen gesucht

Am Freitag (31. Juli 2020) kam es im Bereich Wiesenstraße und Am Steinbach in Jena zu einem Verkehrsunfall. Den Angaben zufolge war ein 73-jähriger Mann gegen 17.30 Uhr mit seinem E-Bike stadteinwärts auf dem Radweg der Wiesenstraße unterwegs. An der Einmündung zur Straße „Am Steinbach“ wollte der Radfahrer nach rechts auf die Straße einbiegen. Hier kam, nach Aussagen des Geschädigten, ein Auto angefahren, das kurz vor ihm nach links einscherte. Der ältere Herr kam dadurch mit seinem Rad ins Schlingern und stürzte. Der 73-Jährige wurde leicht verletzt und musste ins Klinikum gebracht werden.

Die Polizei Jena sucht nun nach Unfallzeugen: Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Angaben zum Unfallhergang oder dem beteiligten Fahrzeug machen? Hinweise bitte an die Polizei Jena unter der Telefonnummer 03641 - 810 oder per Mail an ed.id.lpi.jena@polizei.thueringen.de

19-Jährige schießen mit Luftgewehr

Zwei 19-Jährige wurden am Sonntagabend, gegen 21.45 Uhr, dabei beobachtet, wie sie mit einem Luftgewehr in Hermsdorf auf ein Verkehrsschild und einen Glascontainer schossen. Eine Zeugin hatte die Polizei informiert, heißt es in der Mitteilung. Die Beamten konnten die 19-Jährigen antreffen und das Luftgewehr sicherstellen. Die beiden jungen Männer räumten ein, dass sie mit dem Gewehr in der Öffentlichkeit hantierten. An den Zielobjekten entstand aber kein sichtbarer Schaden.

