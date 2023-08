In Jena soll es im Jahr 2022 vier Straftaten gegen das Leben gegeben haben, darunter einen Mord.

Mord in Jena? Eine Antwort im Landtag gibt Rätsel auf

Jena. Warum der Innenminister für kurze Zeit für Verwirrung sorgte.

Ein Mord im Jahr 2022? In Jena? Zumindest nannte das Innenministerium diese Zahl. So hat es im vergangenen Jahr in Jena vier Straftaten gegen das Leben gegeben, darunter einen Mord. Innenminister Georg Maier (SPD) beantwortete eine Kleine Anfrage.

Die Aussage ist deshalb erstaunlich, weil dieser Mord in der Kriminalitätsstatistik der Landespolizeiinspektion für das Jahr 2022 gar nicht auftauchte. Ein Fehler liege nicht vor, sagte eine Sprecherin der Polizei. Erst wenn ein Fall komplett abgeschlossen sei, tauche er in der Statistik auf. Konkret geht es um ein Verbrechen, das bundesweit für Schlagzeilen sorgte: der Stückelmord von Jena.

Ein Physikstudent aus Vietnam hatte am 24. August 2018 einen chinesischen Germanistikstudenten unter dem Vorwand, ein Paket für ihn angenommen zu haben, in sein Zimmer im Studierendenwohnheim am Spitzweidenweg gelockt. Als jener sich zu einem präparierten Paket beugte, schlug der Täter mehrfach von hinten mit einem Hammer auf den Schädel. Er zerstückelte den Körper des Toten und verteilte die sterblichen Überreste im Jenaer Stadtgebiet. Nach Angaben der Sprecherin sei der letzte Aktendeckel trotz des Urteils im Jahr 2019 erst im vergangenen Jahr geschlossen worden.