Mordfall Jena: Ermittlungsverfahren gegen weiteren Beschuldigten

Am ersten Jahrestag des Mordes an der Rentnerin in Jena-Winzerla ist im Prozess bekannt geworden, dass inzwischen gegen einen zweiten Mann ein Ermittlungsverfahren wegen Mordes läuft. Das Landgericht Gera hat jenen Beschuldigten am Freitag als Zeugen vernommen - mit einem abrupten Ende.

Der 31-Jährige streitet ab, den Mord an der Rentnerin begangen oder den Angeklagten mit Drogengeschäften beauftragt zu haben. Auch habe er ihm nie wie behauptet 10.000 Euro geliehen, sondern nur 180 Euro. Allerdings wurde im Laufe der am Ende wirren Aussage bekannt, dass er sich 2019 zweimal in stationärer Behandlung befand. An einen von der Polizei dokumentierten Suizidversuch im Dezember wollte er sich zunächst nicht erinnern. Ein religiöser Bekehrungsversuch zur Rückkehr zum Islam habe ihn sehr verängstigt, gab er als Grund für die psychischen Probleme an. Er erklärte schließlich nach Rücksprache mit einem ihm zur Seite gestellten Rechtsanwalt, doch von seinem Auskunftsverweigerungsrecht Gebrauch zu machen, um sich nicht selbst zu belasten.

Lebloser Körper im Koffer

Der Angeklagte hatte sich am Mittwoch erstmals zu den Tatvorwürfen der Staatsanwaltschaft eingelassen. Er berichtete, dass die Rentnerin zwischen die Fronten geraten sei, als eine Bande bei ihm in der Wohnung Geld eintreiben wollte. Er hatte auch den Namen eines anderen Bewohners von Jena-Winzerla genannt, der die Frau umgebracht haben soll. Daraufhin schickte die Staatsanwaltschaft die Polizei in die Spur. Sie ermittelte die Personalien und lud den polizeibekannten Mann zu der Gerichtsverhandlung.

Das Tötungsverbrechen in Jena-Winzerla hat sich nach derzeitigen Erkenntnissen am 10. Januar 2019 ereignet. Am 11. Januar erstattete die Familie eine Vermisstenanzeige, kurz darauf fand ein Polizei den leblosen Körper der alten Frau in einem Koffer, der in ihrem Keller im Schrank stand. Schnell war der Nachbar der Frau ins Visier der Ermittlungen geraten und tags darauf in Erfurt festgenommen worden. Der Angeklagte bestreitet den Mord.

