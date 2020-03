Mordfall Jena: Verteidiger will Mutter des Angeklagten aus Pakistan laden

Im Prozess um den Tod einer Rentnerin in Jena-Winzerla haben erneute rechtsmedizinische Gutachten am Montag keinen weiteren Aufschluss über den Verlauf der Tat gebracht. Unterdessen stellt die Verteidigung weitere Anträge, um die Version ihres Mandanten zu untermauern. Er hatte im Prozess angegeben, dass ein Geldeintreiber die 87-Jährige im Januar 2019 umgebracht hatte.

Rechtsmediziner erstatten Gutachten zur Leichenstarre

Die Jenaer Rechtsmedizin sollte Fragen zur Leichenstarre beantworten. So gibt es zwar Studien über das Eintreten der Starre und deren spätere Lösung, aber die Zeiträume in den Studien variieren sehr stark. Bei der Obduktion am Samstag nach der Tat sei die Totenstarre schon gelöst gewesen, sagte die Chefin der Rechtsmedizin, Gita Mall. Ein zeitlicher Ablauf für den konkreten Fall lasse sich nicht ableiten.

Verteidiger Ulf Weinhold regt an, die Mutter des Angeklagten zu laden und sie nach dem Geburtsdatum ihres Sohnes zu befragen. Damit will er den Nachweis erbringen, dass sein Mandant zum Tatzeitpunkt doch unter 21 Jahre alt war und im Fall des Falles die Anwendung von Jugendstrafrecht in Betracht kommt. Oberstaatsanwalt Horst Sauerbaum stellte dem entgegen, dass das Gutachten der Rechtsmedizin bereits nachgewiesen habe, dass der Angeklagte älter sei. Zudem gebe es keine Rechtshilfebeziehungen mit Pakistan, wo die Mutter lebe. Wegen der vage genannten Adresse sei sie für die deutschen Behörden nicht erreichbar, auch eine Videovernehmung erscheine unrealistisch.

Gegenüberstellung und Auswertung von Facebook-Profil

Verteidigerin Stefanie Biewald stellte mehrere Anträge. Unter anderem gebe ihr Mandant sein Facebook-Passwort heraus, um die Kommunikation mit dem angeblichen Geldeintreiber offenzulegen. Jener Verdächtige hatte sich gegenüber der Polizei geweigert, sein Facebook-Profil aufzudecken. Zudem beantragte sie eine Gegenüberstellung des Verdächtigen mit einem Bewohner des Appartementhauses in Jena-Winzerla, der im Zeugenstand vom seltsamen Besuch eines ihm Unbekannten berichtet hatte. Dessen Beschreibung passt grob auf den vom Angeklagten bezichtigten Mann.

Das Gericht hat noch nicht über die Anträge entschieden und sprach vorsorglich weitere Verhandlungstermine ab.

