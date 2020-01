Prozess nach dem Mord an einer Rentnerin in Jena-Winzerla. Eine Justizwachtmeisterin bringt den Angeklagten in den Gerichtssaal.

Gera. Am Mittwoch findet am Landgericht Gera der erste Prozesstag im Tötungsverbrechen Jena-Winzerla im neuen Jahr statt. Der Angeklagte hat sein Schweigen gebrochen.

Mordfall Jena-Winzerla: Angeklagter bricht sein Schweigen

Im Mordfall an einer 87-jährigen Rentnerin in Jena-Winzerla hat sich der Angeklagte am Mittwoch erstmals zu den Tatvorwürfen geäußert. In der Verhandlung vor dem Landgericht Gera bestritt er die Tat. Der 23-jährige Flüchtling aus Afghanistan ist wegen Mordes seiner Nachbarin angeklagt. Die Polizei fand die vermisste Frau im Januar 2019 tot in einem Koffer im Keller des Mehrfamilienhauses.

Die Staatsanwaltschaft wirft dem Mann vor, die Seniorin getötet zu haben. Er habe zudem versucht, 7000 Euro von einem Bankkonto auf seines zu überweisen. Vor Gericht erklärte der Angeklagte, er habe sich bislang auf Empfehlung seiner Anwälte nicht geäußert.

