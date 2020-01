Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mordfall Jena-Winzerla: Haben Geldeintreiber die Rentnerin getötet?

Im Mordfall an einer 87-jährigen Rentnerin in Jena-Winzerla hat sich der Angeklagte am Mittwoch erstmals zum Geschehen geäußert. In der Verhandlung vor dem Landgericht Gera bestritt er die Tat. Er berichtete, dass die Oma zwischen die Fronten geraten sei, als vier Mitglieder einer Bande bei ihm in der Wohnung Geld eintreiben wollten.

Vor Gericht dürfen Angeklagte sich zu den Taten einlassen, wie sie möchten. Über Wahrheit oder Lüge müssen die Richter befinden. Der Angeklagte sagte, er habe bei der Bande wegen eines missglückten Drogentransportes Schulden gehabt. Deshalb habe er die Rentnerin um finanzielle Unterstützung gebeten. Bei dem Gespräch in seiner Wohnung habe sie ihm Vorwürfe gemacht, dass er sich schon größere Geldbeträge bei einer anderen Nachbarin geliehen und nicht beglichen habe. Überraschend habe es geklingelt. Die Mitglieder der Bande seien hereingekommen und hätten ihn bezichtigt, dass er seine Nachbarin in die kriminelle Vorgeschichte eingeweiht habe. Zudem habe sie nun die Gesichter der Männer gesehen. Angeklagter: Bandenmitglied hat Rentnerin umgebracht Die Rentnerin habe gehen wollen, daran habe sie einer der Männer gehindert. Beide seien gefallen. Er habe nicht helfen können, weil ihn die anderen auf den Boden gedrückt hätten. Er habe keinen Arzt holen dürfen und sei mit einer Waffe bedroht worden, falls er die Polizei einschalte. Anschließend hätten sie ihn gezwungen, Überweisungsträger von der Bank zu holen, diese auszufüllen und wieder zur Bank zu bringen. Er solle sich Geld von einem Konto der Frau überweisen, um damit die Schulden zu zahlen. Zwei der Männer hätten die Leiche in einem Koffer im Keller versteckt, um sie am nächsten Tag abzuholen. In Abhängigkeit der Bande war er nach seinen Angaben durch einen Kredit geraten. Der Angeklagte war als Jugendlicher aus Afghanistan geflüchtet, wollte eigentlich nach Norwegen, doch wurde in Deutschland aufgehalten. Über die Aufnahmestelle in Eisenberg, Wolfersdorf und Stadtroda kam er nach Jena-Winzerla in das Appartementhaus. Aus der Heimat habe er Informationen bekommen, dass seine Mutter schwer erkrankt sei. Er sei nach Hause geflogen und habe nach der Rückkehr beschlossen, Geld zu verdienen und so seiner Mutter eine Augen-Operation zu finanzieren. Durch geliehene 10.000 Euro in Abhängigkeit geraten In einem arabischen Geschäft in Jena sei er angesprochen worden. Er sei mit einem ihm Unbekannten ins Gespräch gekommen, habe sein Leid geklagt. Jener habe ihm 10.000 Euro gegeben und gesagt, dass er für ihn arbeiten könne. Er habe Menschen aus Belgien nach Deutschland begleitet, aber auch eine Tasche von Leipzig nach Jena gebracht. Im Nachhinein habe er mitbekommen, dass er zehn Kilogramm Marihuana transportiert habe. Doch zum Aussteigen sei es zu spät gewesen, da er die 10.000 Euro bereits nach Afghanistan überwiesen habe. Dass mit der Bande nicht zu spaßen sei, habe er durch einen Kellerbrand bei einem Deutschen, der ebenfalls Geld schuldete, gesehen. Er habe für die Männer noch gefälschte Pässe aus Tschechen abgeholt und unter Zwang ein weiteres Mal als Drogenkurier gearbeitet. Bei der Übergabe habe er jedoch kein Geld erhalten – jenes forderte die Bande nun aber beim ihm ein. Soweit die Aussagen des Angeklagten, wie es zu der beschriebenen Situation in einer Wohnung gekommen sei. Auf Rat der Anwälte zunächst geschwiegen Der Vorsitzende Richter Uwe Tonndorf fragte den Angeklagten, warum er diese Aussagen erst zum Ende des Prozesses machte. Dies begründete er mit der Empfehlung seiner Anwälte, zunächst zu schweigen. Ihnen habe er auch erst im Laufe des Verfahrens vollständig berichtet, was passiert sei. Im Dezember war die Entscheidung gefallen, sich im Prozess doch zu äußern. „Ich bin froh, dass ich endlich berichten darf, wie es wirklich war“, sagte der Angeklagte. Die erste Strafkammer muss nun bewerten, ob die Angaben glaubwürdig sind. Grobe Widersprüche zur Spurenlage zeigten sich zunächst nicht. Den geschilderten Kellerbrand gab es nach ersten Erkenntnissen. Unklar ist, warum er auf dem Weg zur Bank allein mit dem Bus fuhr und ihn der angebliche Bewacher nur auf dem Rückweg mit dem Auto nach Winzerla brachte. Die erste Strafkammer hat neben dem bestehenden Termin am Freitag noch sechs weitere Hauptverhandlungstermine bis Anfang Februar bestimmt. Weitere Ermittlungen sind nötig, um die Angaben zu prüfen.