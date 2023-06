Motive aus 130 Jahren: Sammler übergibt Ansichtskarten an Dornburger Schlösser

Dorndorf-Steudnitz/Dornburg. Hermann Waltinger aus Dorndorf-Steudnitz hat hunderte historische Ansichtskarten der Dornburger Schlösser zusammengetragen. Jetzt hat er seine Sammlung übergeben.

Zuwachs für die Bestände der Dornburger Schlösser: Hermann Waltinger hat seine Ansichtskarten-Sammlung von Motiven der Schlösser an Kurator Christian Hill übergeben. Über 540 dieser Postkarten und Lithographien hatte der 78-Jährige aus Dorndorf-Steudnitz in den vergangenen Jahrzehnten zusammengetragen.

Wie Christian Hill sagt, sind die Ansichtskarten – die ältesten stammen aus den 1890er-Jahren – für die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten gleich mehrfach wertvoll: Einerseits würden sie dokumentieren, wie sich beispielsweise die Inneneinrichtung der Dornburger Schlösser sowie die Gestaltung der Gärten im Laufe der Zeit entwickelt haben, andererseits würden sie dabei helfen, sich bei der anstehenden Sanierung des Renaissanceschlosses an den historischen Vorgaben zu orientieren. Und dann sind da noch die auf den Rückseiten verfassten Zeilen, die „zum Teil auch Museumsgeschichte sind, weil sie zeigen, was die Menschen bewegt hat.“

Eine Auswahl hatte Hermann Waltinger auf einer kleinen Tafel zusammengestellt, die er jüngst zum Festakt zum 100-jährigen Bestehen der Museen auf den Dornburger Schlössern zeigte. Neben Eindrücken von Museumsbesuchen ist auf den Rückseiten der Ansichtskarten auch manch Liebesbotschaft zu finden.

Auf Trödelmärkten und im Internet gesucht

Dabei war Hermann Waltinger zunächst nur an den Vorderseiten der Ansichtskarten interessiert, nachdem er 1967 nach Dorndorf-Steudnitz gekommen war und die ersten beiden Karten gekauft hatte, um an seine Eltern und seinen Bruder zu schreiben. Fortan war seine Sammelleidenschaft geweckt.

Seine Frau Sylvia sei es dann gewesen, die ihm nahebrachte, dass auch die Rückseiten interessant sind. Allgemein habe sie ihn beim Sammeln immer unterstützt und bei gemeinsamer Kontoführung nie ein Veto eingelegt, wenn es um den nächsten Ankauf ging. „Zunächst habe ich viele Trödelmärkte besucht und drei bis vier D-Mark für eine Karte bezahlt. Später habe ich dann die seltenen gebraucht, die im Internet für 10 bis 20 Euro gehandelt werden“, so Hermann Waltinger.

Während sich seine Sammelleidenschaft zunächst auf Karten aus Dornburg, Dorndorf-Steudnitz, Frauenprießnitz und Tautenburg beschränkt habe, seien später immer mehr Orte des historischen Amts Camburg hinzugekommen. „Über 60 Orte haben schließlich den Weg in meine Sammlungen gefunden“, sagt Waltinger.

150 Karten nach Tautenburg gegeben

Nun sei es an der Zeit, die Sammlungen an Museen oder Vereine weiterzureichen. So hatte Waltinger zur 800-Jahr-Feier von Tautenburg insgesamt 150 Ansichtskarten an den dortigen Verschönerungsverein übergeben. „Mein Wunsch ist natürlich, dass die Karten nicht wieder in alle Winde verstreut werden, sondern vor Ort bleiben“, so Waltinger.

Christian Hill versicherte, dass die an die Dornburger Schlösser übergebene Sammlung in guten Händen ist und gegebenenfalls erweitert wird. Indes seien die Verkaufszahlen aktueller Ansichtskarten der Dornburger Schlösser rückläufig, weil jeder mit dem Smartphone schnell eigene Erinnerungsbilder aufnehmen könne.

Hermann Waltinger hat folgenden Tipp: „Man sollte auf den Ansichtskarten historische Zusammenhänge darstellen, dann bleiben sie auch weiterhin ein wichtiges Medium.“ Er hat deswegen begonnen, eigene Postkarten zu entwerfen, die alte und aktuelle Ansichten miteinander verbinden.

