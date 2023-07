„Motorisierte Gewalt“ Thema für Raddemo

Jena. Anlass der Aktion ist der Überfall eines Mercedesfahrers auf eine Radlerin in Jena.

Bei der Fahrraddemo am Dienstag, 1. August, die 18 Uhr auf dem Holzmarkt beginnt, will sich der Fahrradclub ADFC der „motorisierten Gewalt“ widmen. Trauriger Anlass ist der Angriff eines Autofahrers auf eine Radfahrerin auf der Kahlaischen Straße.

Am 9. Juli fuhr die Radfahrerin auf der Fahrbahn, wozu sie an der Stelle verpflichtet war. Der Unmut des Autofahrers darüber entlud sich schlussendlich in einem Überfall auf die Radfahrerin. „Dies ist ein besonders krasses Beispiel motorisierter Gewalt, aber viele Radfahrer haben auf ihren täglichen Fahrten schon andere Arten motorisierter Gewalt erlebt“, heißt es in der Ankündigung. Außerdem soll mit der Kundgebung die Stadt Jena daran erinnert werden, dass sie sich mit dem Beschluss zum Radentscheid im Oktober 2021 zu jährlichen Kampagnen zur Förderung der Akzeptanz des Radverkehrs und des besseren Miteinanders auf Jenaer Straßen verpflichtet hat. Dies scheine angesichts der aktuellen Vorfälle dringend geboten.