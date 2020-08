Motorradfahrer mit 1,3 Promille gegen Lichtmast - Strohballen brennen

Strohballen brennen

Aus bislang ungeklärter Ursache gerieten am Sonntag gegen 19:30 Uhr in Leutra drei nebeneinander auf einem Feld liegende Strohballen in Brand. Aufgrund rechtzeitiger Löscharbeiten konnten größere Schäden verhindert werden. Ermittlungen wegen des Verdachts der Brandstiftung wurden aufgenommen.

Motorradfahrer mit 1,3 Promille gegen Lichtmast

Ein Motorradfahrer verlor am Sonntag gegen 10.20 Uhr die Kontrolle über sein Gefährt, als er von Kunitz kommend durch die Brückenstraße fuhr. Offenbar aufgrund überhöhter Geschwindigkeit kam er in einer Kurve von der Fahrbahn und kollidierte mit einem Lichtmast. Ein Atemalkoholtest ergab beim Fahrer 1,33 Promille, sodass er nun mit einer Strafanzeige wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung leben muss. Der 26-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt und zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht.

Motorrad demontiert

Von einem in der Stifterstraße abgestellten Motorrad wurden im Zeitraum vom 24. Juni bis 23. August diverse Teile abmontiert und entwendet, u.a. Kupplungshebel, Blinker, Fußraste. Das Fahrzeug war auf einem Parkplatz abgestellt und mit einer Plane bedeckt. Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

Auto zerkratzt

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag den Lack eines in der Platanenstraße in Jena-Lobeda geparkten Fahrzeuges beschädigt. Die Fahrzeugeigentümerin hat Sonntagmorgen mehrere Lackkratzer an der Seite und Heckklappe ihres grauen Seats feststellen müssen. Der Schaden beläuft sich auf ca. 500 Euro. Die Polizei Jena sucht Zeugen und nimmt Hinweise unter der 03641-810 entgegen.

