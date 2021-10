Motorradfahrer stirbt nach Frontalcrash bei Großbockedra im Saale-Holzland

Stadtroda. 55-jähriger Ducatifahrer erlag noch am Unfallort im Saale-Holzland seinen schweren Verletzungen

Ein Folgenschwerer Unfall ereignete sich am Samstagnachmittag auf der Straße zwischen Rausdorf und Großbockedra. Nach einem Frontalzusammenstoß zwischen einem BMW und einem Motorrad Ducati in einer Kurve. Der 55-jährige Motorradfahrer verstarb auf Grund seiner schweren Verletzungen noch am Unfallort. Die beiden Insassen des Pkw wurden leicht verletzt in das nächste Klinikum verbracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern noch an.