Mozart und Brahms zu Gast in der Klosterkirche Thalbürgel

Thalbürgel. Zu Beginn des 51. Konzertsommers war die Staatskapelle Halle unter Leitung von Fabrice Bollon in der Klosterkirche Thalbürgel zu Gast. Eindrücke des Konzerts:

Zu Beginn des 51. Konzertsommers war die Staatskapelle Halle unter Leitung von Fabrice Bollon in der Klosterkirche Thalbürgel zu Gast. Die Serenade D- Dur KV 250 von Wolfgang Amadeus Mozart, als „Haffner – Serenade“ bekannt, sorgte im Detail für so manche Neuentdeckung. In seiner Salzburger Zeit 1776 für den Polterabend zur Hochzeit des Bürgermeisters mit der Tochter des Großgrundbesitzers Haffner komponiert, wird man Zeuge einer reichhaltigen Szenerie und sieht im Geiste die Hochzeitsgäste tanzen.

Ein beinahe drastisch stürmisches Allegro maestoso eröffnet das Geschehen, wobei das folgende Andante und Menuetto einem Violinkonzert ähnlich an die Konzertmeisterin Dorothée Sromberg Anforderungen höchster Virtuosität stellt. Es folgen neben dem Rondo tänzerischer Momente bis zum finalen Jubel. Ganz anderen Formates nach der Pause die Serenade Nr. 2 A- Dur op. 16 von Johannes Brahms, Clara Schumann gewidmet. Das Orchester, nun ohne Violinen, man gewahrt des Komponisten Versuche bewegt musizierend ins damals Neue vorzudringen. Dabei ein dramatisches Adagio, Erinnerungen an die Klassik und am Ende ein Rondo, Aufbruch zu neuen Ufern im Blick auf den Anfang.