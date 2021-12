Mülltonne brennt - Garage aufgebrochen - Am Auto randaliert

Jena. Die Meldungen der Polizei für Jena und den Saale-Holzland-Kreis.

Briefkasten zerstört

Sonntagnachmittag informierte der Bewohner eines Einfamilienhauses in der Ziegenhainer Straße in Jena die Polizei, da der Briefkasten zerstört wurde. Unbekannte hatten in der vergangenen Nacht vermutlich mit einem Silvesterböller den Briefkasten derart zerstört, dass dieser auf die Straße geschleudert wurde. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 30,- Euro. Eine Anzeige wurde aufgenommen.

Spiegel beschädigt

Unbekannte beschädigten den Außenspiegel eines geparkten Opel in der Emil-Wölk-Straße in Jena. Der Fahrzeughalter musste am Sonntagvormittag feststellen, dass dieser augenscheinlich mittels Fußtritt beschädigt wurde. Es erfolgte ein Anzeigenfertigung.

Ungebetener Gast

In der Nacht auf Sonntag befand sich ein ungebetener Gast in einer Gartenanlage in der Wiesenstraße in Jena. Der Unbekannte verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu vier Gartenlauben und entwendete aus diesen jeweils gelagerte Getränke. Sowohl der Beute- aus auch der Sachschaden sind noch unbekannter Höhe.

Mülltonne brennt

Kurz nach 3 Uhr am 13. Dezember informierte ein Zeuge die Polizei über eine brennende Mülltonne in Kahla. Unbekannte entzündeten den Inhalt einer Restmülltonne, welche im Eichicht abgestellt war, auf noch unbekannte Weise. Durch das rechtzeitige Löschen konnte Schlimmeres verhindert werden.

Garage aufgebrochen

Ein 69-jähriger Garageneigentümer musste am Sonntagvormittag feststellen, dass Unbekannte sich widerrechtlich an seiner Garage zu schaffen gemacht hatten. Im Zeitraum der vergangenen 14 Tage begaben sich die Langfinger zu einem Garagenkomplex in der Erlanger Allee Ecke Ilmnitzer Landstraße in Jena. Nachdem das Tor gewaltsame geöffnet wurde, entnahmen die Unbekannten Werkzeuge sowie Elektroartikel im Wert von ca. 50,- Euro. Im Anschluss entfernten sie sich in unbekannte Richtung.

