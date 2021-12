Museum auf die Ohren in Jena

Jena. Ein Audioguide nimmt jetzt Gäste mit auf eine Reise über 36 Stationen der Göhre-Dauerausstellung.

Mit einem Audioguide lassen sich die Vorzüge des individuellen Museumsbesuchs mit denen eines geführten Rundgangs verbinden. Bereits seit 2013 bietet das Stadtmuseum Jena diese Form des Rundgangs „mit Erklärung im Ohr“. Jetzt wurde die Hörtour überarbeitet. Erstmals gibt es auch eine englische Version. Neue Stationen wurden ergänzt.

Mit Wiedereröffnung des Stadtmuseums nach Sanierung im Juni 2021 konnten in der Dauerausstellung zwei neugestaltete Ausstellungsbereiche vorgestellt werden. Ein Raum widmet sich Napoleon in Jena und ein weiterer dem studentischen Leben in der Saalestadt. Beide Themen finden sich in neuen Stationen des Audioguides wieder. Neu ist zudem, dass der Audioguide nicht mehr über Leihgeräte abrufbar ist, sondern als App zur Verfügung steht, die mit dem eigenen Smartphone online – auch außerhalb des Stadtmuseums – abrufbar ist. Museums- und Geschichtsinteressierte können sich nun auch von zu Hause aus informieren.

Die Umsetzung des Audioguides wurde in Zusammenarbeit mit der Erfurter Agentur Kulturaufnahme MV GmbH realisiert. Damit der Audioguide überall im Museum funktioniert, war es notwendig, im Haus WLAN zu installieren. Neben der Nutzung des Audio-Guides können sich die Gäste damit auch im Internet über weitere Angebote der Städtischen Museen informieren.

Nötig ist eine Registrierung mit einem wechselnden Passwort im WLAN LichtstadtGöhre, dazu Name und Mobilnummer. Die Registrierung wird per SMS bestätigt und dabei ein Zahlencode übermittelt. Damit können die Gäste das WLAN kostenfrei bis zu vier Stunden nutzen.

Diese Investition in das Projekt war nur mit Hilfe der Fördermittel aus dem „Neustart“-Sofortprogramm der Bundesregierung machbar. Von den eingebrachten 34.000 Euro wurden 27.000 Euro gefördert.

Mit diesem Jahr kann das Stadtmuseum auf eine 120-jährige Geschichte zurückblicken. Auf 36 Stationen nimmt der Audioguide Besucher nun mit auf eine Reise durch die stadthistorische Dauerausstellung. Die Sprachauswahl erfolgt in der Navigation über einen Klick auf die Weltkugel unten rechts. Hier ist auch die Navigation durch die 36 Stationen möglich.

Hier geht es zum Audioguide: https://www.stadtmuseum-jena.de/de/stadtmuseum/audioguide/921135