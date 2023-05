Museum Dornburger Schlösser feiert 100-jähriges Bestehen

Dornburg. Seit 100 Jahren kann das Museum Dornburger Schlösser besucht werden. Mit einem Jubiläumstag wird das nun gewürdigt.

Als seinen „Herzensort“ bezeichnet Kurator Christian Hill die Dornburger Schlösser. Deswegen sei es für ihn ein Glücksfall, den Jubiläumstag zu 100 Jahre Museum Dornburger Schlösser mitorganisieren zu dürfen. Dieser findet an diesem Sonntag, 14. Mai, im Kaisersaal des Alten Schlosses statt.

Wie Christian Hill sagt, ist man mit dem Jubiläumstag eigentlich ein Jahr zu spät dran. Denn die Museumsgeschichte auf den Dornburger Schlössern hatte 1922 begonnen, als die Goethe-Gesellschaft die Anlage vom neugegründeten Land Thüringen übernommen hatte und im Renaissanceschloss an den Dornburger Aufenthalt Johann Wolfgang Goethes im Jahr 1828 erinnerte. Auch das Rokokoschloss war damals der Öffentlichkeit zugänglich gemacht worden.

Erste museale Momente bereits vor 1922

Im vergangenen Jahr erinnerte bereits eine Postkarten-Ausstellung an das 100. Jubiläum. Gleichzeitig liefen Forschungen zur Museumsgeschichte weiter, deren Ergebnisse am Sonntag in mehreren Vorträgen vorgestellt werden. Christian Hill wird dabei selbst einen halten, der die Dornburger Schlösser und Gärten in der Zeit vor 1918 in den Blick nimmt. Dabei werde er aufzeigen, dass es bereits vor dem offiziellen Start 1922 dort museale Momente gegeben hatte.

Christian Hill, Kurator der Dornburger Schlösser Foto: Marcus Voigt

So waren die Gärten und die Goethe-Räume im Renaissanceschloss bereits im 19. Jahrhundert hin und wieder für die Öffentlichkeit zugänglich, obwohl die Dornburger Schlösser noch im großherzoglichen Besitz waren. Anfang des 20. Jahrhunderts waren dann für solche Anlässe die ersten 5000 Eintrittskarten gedruckt worden.

Volker Wahl erkläre dann in seinem Vortrag, wie die Dornburger Schlösser 1921/22 an die Goethe-Gesellschaft übertragen worden waren. Diese habe den Museumsbetrieb nach dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr finanzieren können. In den 1950er-Jahren ging das Dornburger Museum deshalb an die Nationalen Forschungs- und Gedenkstätten der klassischen deutschen Literatur (NFG) über. Über diese Zeit und insbesondere das Wirken Helmut Holtzhauers berichte Gabriele Oswald von der Klassik-Stiftung Weimar. „Damals war sehr prägend in die Schlösser und Gärten eingegriffen worden“, sagt Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck.

Rokokoschloss steht nicht zum Verkauf

In einem letzten Vortrag sollen dann Untersuchungsergebnisse und Pläne für die Sanierung des Renaissanceschlosses vorgestellt werden, die im kommenden Jahr beginnen soll. „Da sind schon teils massive Schäden da“, so Rödenbeck.

Schlossverwalterin Fanny Rödenbeck. Foto: Marcus Voigt

Neben einer erfolgreichen Sanierung des Renaissanceschlosses ist ihr Wunsch, dass die Dornburger Schlösser und das Museum auch in den kommenden 100 Jahre „für alle da sind und nichts Elitäres werden.“ Kaufanfragen, die es für das Rokokoschloss hin und wieder gebe, werden deswegen strikt abgelehnt.

Eine „Sternstunde“ für die öffentliche Sicherung des Museums Dornburger Schlösser sei dahingehend das Jahr 2009 gewesen, als die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten neben dem Alten Schloss auch die beiden Museumsschlösser sowie die Schlossgärten übernommen hatte und seitdem in Kooperation mit der Klassik-Stiftung Weimar betreibt. „Das war ein wichtiges Bekenntnis“, sagt Fanny Rödenbeck.

Programm für den Jubiläumstag im Kaisersaal des Alten Schlosses:

-13.30 Uhr: Begrüßung durch Doris Fischer, Direktorin der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten

-14 Uhr: „Museale Momente. Die Dornburger Schlösser und Gärten vor 1918“ – Vortrag von Christian Hill

-14.30 Uhr: „Die Dornburger Schlösser – ein fürstliches Geschenk an die Goethe-Gesellschaft 1921/22“ – Vortrag von Volker Wahl

-15 Uhr: Kaffeetafel im Rittersaal

-16 Uhr: „Helmut Holtzhauers Wirken in Dornburg – die Zeit um 1960“ – Vortrag von Gabriele Oswald

-16.30 Uhr: „Das Renaissanceschloss heute – Untersuchungsergebnisse und Planungen“

-18 Uhr: „Goethe – Wandrers Nacht. Eine literarisch-musikalische Reise zu Ehren des weltberühmten Gedichts ‘Wandrers Nachtlied’ von Johann Wolfgang von Goethe“ – Cora Chilcott

Die Vorträge können nach vorherigen Anmeldung unter museum@dornburg-schloesser.de oder 036427/215130 kostenfrei besucht werden. Tickets für die Abendveranstaltung gibt es vor Ort für zwölf Euro.

