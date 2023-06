Museumstag in Cospeda: Wandern, Zinngießen und Spezial-Suppe

Jena. Vereine bitten zum Museumstag am Samstag nach Cospeda. Ermäßigter Eintritt im Museum 1806. Was Besucher erwartet.

Eine Pistole der sächsischen Kavallerie, der Säbel eines preußischen Offiziers oder auch das Modell der Reisekutsche, mit der Kaiser Napoleon am Nachmittag des 13. Oktober 1806 von Gera nach Jena fuhr. All das sind interessante Exponate, die jetzt als Neuheiten im Bestand oder als Leihgaben des Museums 1806 in Jena-Cospeda zu bestaunen sind. Auch zahlreiche Zinnfiguren im Schlachtfeld-Diorama sind neu, ebenso ein Bajonett, das in den 1970er Jahren auf dem Dachboden eines Cospedaer Hauses entdeckt wurde, sowie die Metallspitze einer der beiden vom Regiment des Fürsten Friedrich Ludwig von Hohenlohe verlorenen Fahnen.

Vortrag und Wanderung

Eine besondere Gelegenheit zum Bestaunen dieser Objekte gibt es am kommenden Samstag, wenn in dem kleinen Museum und auch davor der Museumstag gefeiert wird. Knapp drei Wochen nach dem offiziellen Internationalen Museumstag präsentiert der Verein „Institut zur militärgeschichtlichen Forschung Jena 1806 e.V.“ ein Programm für Jung und Alt.

Eröffnet wird der Tag um 10 Uhr mit einem Vortrag von Günther Queisser über den Verlauf der für Europa so bedeutsamen Schlacht von 1806 bei Jena. Anschließend kann man in Begleitung von Günther Queisser und seinen sachkundigen Erläuterungen auch das Schlachtfeld bis zum Napoleonstein erwandern.

Anschauliche Einblicke in die bewegten Tage der Schlacht gibt es vor dem Museum, wenn zwischen 10 und 15 Uhr Soldaten der an jener Schlacht beteiligten Armeen dargestellt werden. Ein Mannschaftszelt wird aufgeschlagen, das ein wenig Atmosphäre aus dem Soldatenleben aus jener Zeit vor 217 Jahren vermitteln soll. Mitglieder der Jenaer Arbeitsgemeinschaft 1806 e.V. und anderer Vereine stellen in original nachempfundenen Uniformen französische, aber auch sächsische und preußische Soldaten sowie welche aus dem Herzogtum Sachsen-Weimar dar. Für hungrige Besucher gibt es auch etwas Besonderes: eine ganz spezielle „Suppe nach Füsilierart“ auf dem offenen Feuer.

Von Pferden und Zinnsoldaten

Die Pferdefreunde vom Alten Pfarrhof Cospeda wollen ebenfalls zum Gelingen des Museumstages beitragen. Sie führen ihre Tiere vor und halten für Kinder manche Überraschungen bereit. Nicht nur für Kinder ist das, was Zinngießer vor dem Museum präsentieren: Sie erklären, wie Zinnsoldaten gegossen und bemalt werden. Zudem wird gezeigt, wie ein Schlacht nachbildendes Diorama entsteht, das möglichst echt aussehen soll.

Das Museum und sein Umfeld sind also empfangsbereit. Und wer möchte, kann ja auch einmal den im Vorjahr neu angelegten Wanderpfad vom Schlauen Ux über das Schlachtfeld ablaufen, der mit Infos zu Geschichte und Natur zusätzlich zu dem bereits seit vielen Jahren in ehrenamtlicher Arbeit entstandenen Stationenweg eingerichtet wurde. Der Stationenweg befasst sich vor allem mit Standorten einzelner Gefechte von 1806.

Bliebe noch eine gute Idee des gastgebenden Vereins nachzutragen: Er hat sich eingesetzt für das Anbringen einer Gedenktafel am Museum in Cospeda. Sie soll an den legendären Gastwirt von Cospeda erinnern, der bis 1956 das Lokal „Grüner Baum zur Nachtigall“ betrieben hat und dabei aufgrund seiner Ähnlichkeit mit dem Franzosenkaiser oft zu Pferd und in Uniform als Napoleon aufgetreten ist. „Ohne Walter Lange gäbe es unser Museum nicht“, betont Queisser. Angebracht werden soll die Tafel zum 217. Jahrestag der Schlacht am 14. Oktober.

Museumstag im und vorm Museum 1806 Cospeda; Samstag, 10. Juni, 10 bis 15 Uhr. Vortrag und Museum Eintritt 2 Euro, Veranstaltungen vorm Museum frei