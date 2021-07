Musik und Kabarett rund um die Leuchtenburg

Die Leuchtenburg lädt am Samstagabend, 10. Juli, wieder zu „Wein & Geist" ein.

Seitenroda. Auf der Burg gibt das Duo „Weltkritik de luxe“ ein Gastspiel. Im Spielmannshof Seitenroda erfreuen Wenzel & Daus das Publikum

Ein Spaziergang hinauf zur Leuchtenburg lohnt sich für Freunde von Kultur, Musik und Kabarett am Sonnabend besonders. Denn nicht nur in der Burg wird ihnen etwas geboten, sondern auch zu deren Füßen im „Spielmannshof“ von Jörg Tolke in Seitenroda.

Der Spielmann und seine Partnerin öffnen die Türen ihres pittoresken Hofs und ihres „Café Spielerey“ von 14 bis 18 Uhr für alle Neugierigen. Zu deren Unterhaltung spielen – bei freiem Eintritt - - „Wenzel & Daus“, die Hauskapelle vom Spielmannshof. „Wenzel & Daus“ das sind Jörg Tolke, der Inhaber vom Spielmannshof, und sein Freund und Nachbar Norbert Wenke aus Seitenroda. Gemeinsam musizieren sie mit Gitarre, Schlagwerk und Mundharmonika und singen bekannte Songs aus Folk, Rock, Blues oder Country.

Die beiden haben ihren Bandnamen bewusst gewählt, denn Wenzel und Daus sind die alten Bezeichnungen für die Spielkarten „Bube“ und „As“ beim Kartenspiel – und um alte Spielereien geht es schließlich auf dem gesamten Hof. So dürfen von den Gästen auch alle dort zu findenden Spieltische mit uralten Spielen aus allen Teilen der Welt benutzt werden. Spielsteine und kurze Anleitungen gibt es von den Profis, und dann kann es los gehen.

Wer nach der langen Kultur-Abstinenz dann noch lange nicht genug hat, dem sei ein Besuch der Leuchtenburg empfohlen. Dort startet am Abend um 20 Uhr die Reihe „Wein & Geist“. Die Gäste können sich auf einen satirischen Benimmkurs mit dem Duo „Weltkritik de luxe“ freuen. Das neue Programm von Bettina Prokert und Maxim Hofmann ist ein musikalischer, fröhlicher und äußerst satirischer Benimmkurs für Verhaltensauf- und -rückfällige. Ihr Motto lautet: „Rette die Etikette!“ Sie bieten Rat für alle Lebenslagen: Wie hilft der Gentleman einer Dame möglichst schnell aus dem Kleid? Wie kann man als Internet-Troll schöner pöbeln? Und zu wissen, wie man bei Tisch das Messer richtig hält, hat noch nie geschadet – gerade im Nahkampf. Slapstick, Sprachwitz, Chansons, kabarettistische Szenen und Improvisationen sind die Zutaten ihres Bühnenprogramms, das das Publikum regelmäßig begeistert. Aktuell gelten neben den Abstands- auch Anstandsregeln.

Das Duo ist seit 13 Jahren deutschlandweit, in Österreich und in der Schweiz unterwegs und hat bereits zehn Kabarettpreise eingeheimst. „Weltkritik de luxe“ tritt am Sonnabend im Torhaussaal der Leuchtenburg auf. Einlass ist schon um 19 Uhr, Beginn eine Stunde später. Es wird alles entsprechend der Hygieneverordnungen für die Gäste vorbereitet.

Reservierung erforderlich unter leuchtenburg.ticketfritz.de/