Musikabend im Jenaer „kabuff“ live im Internet

Jena. Die Musiker „le petit f“ geben im Jenaer „kabuff“ ein Konzert, welches per Livestream übertragen wird ins Internet.

Freitagabend: Markt und Gassen stehen verlassen, aber in Jena wird am Freitag, 19. Februar, ab 19.30 Uhr in der Wagnergasse doch noch ein Haus leuchten: Der Concept-Store „Kabuff“ veranstaltet mit den Musikern „le petit f“ ein Wohnzimmerkonzert – online über Livestream auf dem Instagramkanal des „Kabuff“ (@kabuffjena).

Die beiden Künstler Watson und Alex von der Band „Faroul“ spielen live im gemütlichen Nähcafé – von Melancholisch bis Tanzbar befindet sich alles im Repertoire der Musiker. Zuschauer können online am Konzert teilnehmen. Es ist kostenlos, wird aber die Möglichkeit geben, Geld zugunsten der Künstler zu spenden.

„Wir wollten eine kreative Gelegenheit schaffen, um den Leuten in dieser Zeit etwas Schönes zu bieten und gleichzeitig die lokalen Künstler zu unterstützen.“, sagt Vanessa König, Inhaberin des Ladens „kabuff“.